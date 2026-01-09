研華2025年營收年增18% 同步締新猷

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

研華（2395）昨（9）日公布2025年12月合併營收為59.85億元，月增1.1%、年增11.6%；第4季營收179.21億元，季減0.8%、年增9.9%；全年營收708.82億元，年增18.5%，創新高，看好2026年穩健成長。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙指出，2025年受惠於邊緣AI加速升級，主要市場需求強勁增長。儘管面臨地緣政治與關稅挑戰，研華整體營收實現雙位數年增，更締造歷史新高。

針對原物料成本與供應鏈波動，研華已採取適度漲價策略以轉嫁成本，並強化供應鏈管理。目前整體料件滿足率穩定，相關影響均在可控範圍內。

研華2025年12月營收以區域別角度，北美、中國大陸、台灣及南韓市場維持強勁成長，皆較去年同期雙位數增長，年增分別為22%、27%、48%及22%；歐洲與新興市場為年對年個位數成長；但是日本市場則呈現衰退。

2025年整體表現，北美、歐洲、中國大陸、台灣及新興市場表現突出，分別年增23%、17%、16%、27%及26%；日本市場呈現個位數成長；而南韓市場則為小幅下滑。

各事業群表現而言，智能系統事業群維持良好表現，年增28%；物聯網自動化事業群較去年同期個位數成長；嵌入式事業群整體年增5%，其中嵌入式運算與周邊系統，以及應用電腦事業群分別成長5%及6%；然智能服務事業群年對年表現較為疲弱。

