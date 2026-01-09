宏正機櫃貢獻業績亮眼

宏正自動科技（6277）昨（9）日公布，受惠於機櫃專案持續出貨，機櫃貢獻營收年增高達203%，推升2025年12月營收4.84億元。看好美國市場需求持續回溫，2026年營收穩健成長。

宏正2025年12月合併營收4.84億元，月增0.3%，年增6.1%，第4季營收13.81億元，季增15%，年增0.3%。2025年營收49.2億元，減1.7%。

宏正資深副總林勇達認為，未來AI基建高密度化、控制室智慧可視化以及桌面共享跨平台應用成趨勢，2026年是AI科技硬體爆發式成長的關鍵轉捩點，全球AI布建市場進入百家爭鳴期。

宏正進軍AI伺服器高階機房解決方案，打造ORV3機櫃產品，近端機房管理、遠端機房管理以及智慧型三相電源解決方案，打造完整AI機房管理解決方案，並已打入環境測試設備製造業、網通設備製造業、汽車產業機房建置、半導體設計業、國際及應用研究機構。

宏正觀察，2025年市場以高階AI需求為主，愈來愈多中大型企業為了保護自家資料，邁向自建AI算力的趨勢，是宏正的一大機會。

宏正主要產品為IT架構的多電腦切換器以及專業影音產品線等，近年跨入機櫃產品線，目前貢獻營收仍低於一成，但機櫃產品訂單熱度持續增溫，看準市場需求，2024年在楊梅設立新生產基地，負責機櫃及機殼的自動化生產，搶進AI機房需求，預計2026年下半年量產。