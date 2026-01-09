亞翔2025年合併營收年增勁揚18% 寫新紀錄

無塵室工程暨機電整合廠亞翔（6139）昨（9）日公告2025年12月合併營收95.01億元，月增11.6%，年增165.1%。亞翔指出，受惠工程進入施工高峰期，帶動營收衝高。去年第4季合併營收250.81億元，季增1.9%、年增133.6%；去年全年合併營收767.39億元，年增18%，單季與全年營收均寫下歷史新高紀錄。

亞翔先前法說會中指出，去年全年度新簽約訂單表現強勁，前11月累計已達1,121億元，創下近五年新高。以產業類別劃分，半導體產業占比高達97%，幾乎包辦所有成長動能；以區域分布來看，東協地區占比84%為大宗，反映台商供應鏈南移趨勢及新加坡擴產需求，預期台灣與新加坡市場將成為未來的主要成長動能。

亞翔尚未施工工程合約金額累計達1,753.61億元，同樣創五年新高。在建工程方面，台灣市場維持高水位，包含捷運三鶯線、小港林園線及桃園機場第三航廈主體土建等大型公共工程。

此外，高科技廠房則涵蓋12吋先進封裝廠及半導體光罩廠等統包案。子公司榮工工程近年亦轉向布局能源工程，承攬包含台電電纜線路潛盾洞道、汙水處理相關設施及中油台中廠三期氣化設施。

面對龐大訂單規模，亞翔指出，工程管理人才短缺。已引進外籍勞工解決基層勞動力需求，並透過產學合作，如設置聖約翰科技大學東南亞新型專班，以穩定培育產業人力，支應後續龐大的建廠需求。

展望未來，亞翔對台灣及東協市場前景保持樂觀。公司指出，在AI驅動半導體製造鏈從上游至下游、高階PCB、IC載板、生醫製藥等建廠需求熱絡下，未來幾年利潤率很有機會因需求大於供給而持續提升。法人預期，隨在手訂單陸續進入施工高峰期，亞翔營運規模有望持續攀升。