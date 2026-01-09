AI熱 英業達2025年營收攀峰

英業達（2356）昨（9）日公布2025年12月營收643.5億元，月增23.3%、年減10.9%；第4季營收1,712.72億元，季減2.9%、年減13.4%；全年營收6,911.69億元、年增6.9%，創新高。英業達持續看好AI產業趨勢發展，2026年伺服器產品出貨可望繼續雙位數成長。

英業達表示，2026年恢復季節性出貨，今年第1季的筆電、穿戴裝置等產品的出貨都將呈現季對季下滑。伺服器方面，第1季因記憶體供應緊張，出貨將季減中或高個位數百分比，2025年出貨的產品以高單價AI伺服器機櫃為主，2026年首季的出貨金額可能無法達到雙位數成長。但對2026年AI產品出貨將雙位數成長的看法不變，美國廠將在第1季底陸續啟動出貨，以AI機櫃產品為主。

英業達總經理蔡枝安之前表示，2025年第4季營收規模將回落至與第1季相近的水平，筆電、伺服器、智慧裝置三大產品線出貨皆會下滑，但預期2026年營收可望雙位數成長，主要由伺服器業務帶動，當中的AI伺服器機種占營收比重將超過50%，至於筆電和手持裝置則為個位數成長。

英業達認為，2026年來自輝達（NVIDIA）GPU的AI伺服器產品，對營收貢獻最大，其次是特殊積體電路晶片（ASIC）伺服器，至於超微（AMD）因產品準備時間較晚，因此敬陪末座。除了來自大型雲端服務供應商（CSP）訂單，二線和三線的CSP客戶，是未來重要的成長動能，預期2026年貢獻會更多。

仁寶公布2025年12月營收為659.64億元，月增4.76%，年增2.9%；2025年第4季營收1,908.52億元，季增2%、年減16.8%；2025年全年營收7,575.13億元，年減16.7%。

仁寶表示，2025年第4季整體營運，仍以季節性走勢為主。北美新廠將於2026年下半年開出，屆時伺服器L10、L11階段的整機與機櫃統整合，將成為伺服器業務的重要推動力。本季進入傳統淡季，預期第1季筆電出貨量將與過往季節性走勢相近、較2025年第4季修正，法人預期下滑幅度約10%左右。