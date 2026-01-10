文曄2025年合併營收年增22% 寫兆元紀錄
全球第一大電子元件通路商文曄（3036）昨（9）日公布2025年12月營收為986.15億元，月減15.4%，年增2.9%；去年第4季合併營收為3,420.86億元，季增4%、年增30.6%，超越單季營收財測高標3,200億元，連兩季業績改寫紀錄。去年全年合併營收達1.17兆元，年增22.7%，首度突破兆元大關，站上歷史新高峰。
文曄累計去年前三季歸屬母公司業主淨利為93.53億元，年增42%，每股純益為8.09元。
文曄近年資料中心與伺服器相關業績比重持續提升，該公司董事長鄭文宗先前表示，對今年的市場展望保持樂觀。看到AI需求很強勁，反映在其資料中心與通訊相關出貨成長。工業應用預期將有復甦力道，車用電子庫存調整已接近健康水位，且汽車半導體含量持續增加，中長期市場可持續成長。
文曄昨日股價上漲1元，收在146.5元，外資買超，投信與自營商則賣超，其中自營商對其已連三賣。
