快訊

聯合報社論／民進黨執政十年那些裝滿承諾的櫃子，打開來卻是空的

新竹關西4.0度極端低溫 吳德榮：今晨極寒冷 不排除1月颱生成

辛耘2025年業績首度突破百億元

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

半導體設備與再生晶圓廠辛耘（3583）於昨（9）日公布去年12月業績，呈現小幅月增局面，為歷年同期新高，全年業績則創歷史新高，首度突破百億元大關。

辛耘去年12月合併營收為9.79億元，月增2.2％，年增24％，去年第4季合併營收為28.14億元，季減0.5％、年減9.5％，去年四個季度都站上歷年同期新高水準。該公司去年合併營收為113.71億元，年增17.3％。

辛耘累計去年前三季歸屬母公司業主淨利7.8億元，年增15.2％，每股純益已達9.71元，因此外界預期連兩年賺進超過一個股本。

辛耘同時耕耘半導體再生晶圓與設備業務，主要包括濕製程設備與再生晶圓自製業務及設備代理業務，近年頗受惠於客戶端擴充先進封裝產能帶來的採購商機。

延伸閱讀

旭然營收／2025年第4季2億元 創歷年同期新高

上銀去年12月合併營收 年月雙增

力成去年12月合併營收攀40個月高峰

玉晶光去年12月合併營收月增15% 同期新高

相關新聞

祥碩2025年業績創新高 衝上134億元 勁揚66%

IC設計廠祥碩（5269）、矽力-KY與神盾，昨（9）日公布去年12月業績，其中矽力站上近41個月高點，神盾更是達74個...

辛耘2025年業績首度突破百億元

半導體設備與再生晶圓廠辛耘（3583）於昨（9）日公布去年12月業績，呈現小幅月增局面，為歷年同期新高，全年業績則創歷史...

文曄2025年合併營收年增22% 寫兆元紀錄

全球第一大電子元件通路商文曄（3036）昨（9）日公布2025年12月營收為986.15億元，月減15.4%，年增2.9...

AI熱 英業達2025年營收攀峰

英業達（2356）昨（9）日公布2025年12月營收643.5億元，月增23.3%、年減10.9%；第4季營收1,712...

宏正機櫃貢獻業績亮眼

宏正自動科技（6277）昨（9）日公布，受惠於機櫃專案持續出貨，機櫃貢獻營收年增高達203%，推升2025年12月營收4...

亞翔2025年合併營收年增勁揚18% 寫新紀錄

無塵室工程暨機電整合廠亞翔（6139）昨（9）日公告2025年12月合併營收95.01億元，月增11.6%，年增165....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。