辛耘2025年業績首度突破百億元
半導體設備與再生晶圓廠辛耘（3583）於昨（9）日公布去年12月業績，呈現小幅月增局面，為歷年同期新高，全年業績則創歷史新高，首度突破百億元大關。
辛耘去年12月合併營收為9.79億元，月增2.2％，年增24％，去年第4季合併營收為28.14億元，季減0.5％、年減9.5％，去年四個季度都站上歷年同期新高水準。該公司去年合併營收為113.71億元，年增17.3％。
辛耘累計去年前三季歸屬母公司業主淨利7.8億元，年增15.2％，每股純益已達9.71元，因此外界預期連兩年賺進超過一個股本。
辛耘同時耕耘半導體再生晶圓與設備業務，主要包括濕製程設備與再生晶圓自製業務及設備代理業務，近年頗受惠於客戶端擴充先進封裝產能帶來的採購商機。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言