祥碩2025年業績創新高 衝上134億元 勁揚66%

IC設計廠祥碩（5269）、矽力-KY與神盾，昨（9）日公布去年12月業績，其中矽力站上近41個月高點，神盾更是達74個月高點。祥碩雖然呈現小幅月減，仍為歷年同期新高，去年全年業績攀上歷史高峰，首度突破百億元大關。

祥碩去年12月合併營收為11.43億元，月減3.6%，年增79.6%，去年第4季合併營收為35.2億元，季減11.8%、年增85.3%，為單季歷史次高，且去年四個季度表現都為歷年同期新高。2025年合併營收為134.14億元，年增幅度達66%，去年前三季每股純益為52.62元。

祥碩先前提到，代工大客戶在PC市占率明顯提升，帶動營運表現；同時自有品牌業務穩健成長，尤其USB 4晶片在高階市場幾乎是獨占局面。

祥碩已拿下代工新客戶，預計今年下半年開始貢獻營收，加上USB4持續放量、PCIe Gen4開始出貨，法人看好祥碩今年有望延續營運佳績。

另外，矽力去年12月合併營收為20.65億元，月增18%，年增3.1%，去年第4季合併營收為54.02億元，季增13.4%、年增5.7%，為近13季高點。去年合併營收為188.23億元，年增2%，連兩年回溫。

針對營運表現，矽力先前提到，其車用業務方面，受惠於中國大陸電動車客戶群的發展與滲透率提高，加上相關新產品的貢獻，估計此領域將是該公司短期與中期的成長重點。

至於消費性應用方面，該公司也有新產品正逐步進入量產。至於工業類應用，自去年下半也看到一些復甦力道。

神盾去年12月合併營收為7.37億元，月增幅達37.8%，年增38.9%，去年第4季合併營收為15.94億元，季增9%、年增0.8%，為近21季高點。該公司去年合併營收為53.3億元，年增11.3%，連三年成長。