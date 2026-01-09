亞翔營收／去年767億元創新高 第4季同步攻單季頂峰

無塵室工程暨機電整合廠亞翔（6139）9日公告去年12月營收為95.01億元，月增11.65%，較前年同期大幅成長165.14%。公司表示，12月營收主要係工程進入施工高峰期，致營收較前年同期顯著衝高。

受惠AI浪潮帶動半導體擴產需求，亞翔去年第4季營收達250.81億元，季增1.93%、年增133.65%；去年全年合併營收達767.39億元，較前年增長18.08%，單季與全年營收均寫下歷史新高紀錄。

亞翔日前表示，目前在手訂單維持高檔，尚未施工工程合約金額累計達1,753.61億元，預期台灣與新加坡市場將成為未來的主要成長動能。

亞翔指出，在建工程方面，台灣市場包含捷運三鶯線、桃園機場第三航廈及高科技廠房統包案，子公司榮工工程亦積極布局能源工程與汙水處理設施。展望未來，受惠半導體製造鏈建廠需求熱絡，在需求大於供給情況下，未來幾年利潤率有望持續提升。