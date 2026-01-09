達運光電營收／12月1.06億元、月增119％ 2025年因產品轉換年減三成

達運光電（8045）公布，受惠寬頻設備訂單出貨回溫，加上智慧聯網AIoT布局有成，2025年12月合併營收1.06億元，月增119%，展望2026年，達運光電認為，12月營收回溫，主要受惠於泰國、北美等海外市場的寬頻設備訂單出貨帶動，為公司2025年底注入強勁營收回升的活水，也為2026年營運帶來正面的期待。

達運光電2025年12月營收1.06億元，月增119%，年減3.1%，累計第4季營收2.12億元，季減近四成，年減39%，累計2025年全年合併營收為12.1億元，因產品周期轉換，年減30.3%。

達運光電表示，近年積極擴展智慧聯網AIoT新應用的接單動能，逐步發酵，2025年寬頻通訊與智慧聯網AIoT的比重分別為30%、70%，其中，達運光電來自智慧聯網AIoT的絕對金額業績明顯年增166%，主要是包括國防、電信營運商等產業客戶針對AI影像辨識、國防物聯網等相關服務訂單需求的貢獻。

在智慧聯網AIoT中的國防物聯網部分，達運光電指出，與國外原廠技術合作，打造結合AI影像辨識、熱顯像與雷達警戒的多感測防禦系統，目前此專案已進入多項國內外測試與專案評估階段，具備軍用、邊境監控與災防應用潛力。此外，公司同時以自行開發之ASTER熱顯像AI辨識模組，可介接長距離熱顯像攝影機和無人機三光攝影機等熱顯像影像加以分析，提供可視化智慧防禦與決策輔助功能，展現AI影像辨識與資料融合技術的深厚能量。

在寬頻通訊方面，達運光電表示，積極深耕海外寬頻通訊市場，除配合既有主要北美大型電信運營商針對DOCSIS升級，從1.2GHz升級至1.8GHz等相關設備的更新與擴充需求，達運光電也針對不同地區客戶需求，提供具備高穩定度與彈性部署特性的解決方案，已逐步建立長期合作基礎，尤其在北美、泰國等市場，受惠於電信基礎建設升級與寬頻網路布建持續推進，相關設備採購需求穩定釋出，有助於公司出貨規模逐步放大。

展望2026年，達運光電指出，對於整體營運成長深具信心，寬頻通訊與智慧聯網AIoT雙業務引擎動能全開，不僅北美市場DOCSIS系統升級專案已進入近收割，後續隨著客戶拉貨動能提升，將奠定2026年整體營運穩健成長的基底。

此外，達運光電於菲律賓新創子公司 ACI Solutions，建設衛星網絡落地基站結合區域網絡建設，開創新運營模式。而達運光電表示，持續深耕AI智慧影像辨識核心引擎，陸續在警政和海巡單位繳出亮眼成績單，最近得標天羅地網專案為2026年營收注入強心針，同時投入大量資源於無人機系統與低軌衛星技術整合，深化智慧聯網AIoT核心競爭力，創造智慧聯網AIoT應用開啟公司第二成長新引擎，並結合北美寬頻通訊業務的穩定基礎，推動公司從「光電傳輸通訊設備商」邁向「智慧聯網與國防物聯網解決方案供應商」的轉型藍圖。

展望未來，達運光電強調，將以研發創新、技術整合與國際合作為三大成長主軸，開拓新興應用市場，為營運長期發展奠定基礎。