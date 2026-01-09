兆赫營收／12月3.28億元 月增五成、年增逾一倍

衛星通訊廠兆赫（2485）公布2025年12月營收3.28億元，月增50.6%，年增129%。兆赫指出，因客戶端產品驗證通過，正式進入量產與備貨階段，帶動出貨量顯著提升，使12月營收較去年同期大幅成長。

近年兆赫轉型跨向有線電視寬頻骨幹網路的1.8GHz放大器等產品，已經打入美國有線電視多系統營運商（MSO），營運可望穩步成長。

兆赫2025年第4季累計營收9.33億元，季增55%，年增184.5%，累計2025年營收26.09億元，年減0.05%。

兆赫過去產品以低雜訊降頻器（LNB）、機上盒（STB）為主，近年營運面臨逆風表現，連續七年虧損，僅2022年損益兩平。

近年積極轉型兆赫捨棄機上盒產品，搶進新產品布局，已經打造1.8GHz的可抽換式智慧型放大器模組、智慧型放大器（整機）以及戶外防水型分歧器、分配器及電源貫入器，同時推出室內及室外G.hn DPU及用戶端設備，更開發邊緣AI智慧型影像辨識運算攝影機、Remoto OLT、分散式光纖轉換器、MoCA智慧電源系統等，均將成為推升未來營運成長重點。

兆赫董事長黃啟瑞觀察，數位有線寬頻積極升級，從1.2GHz升級至1.8GHz，透過放大器及分配器等設備升級，可望支援更高速度的網路服務，尤其北美市場的有線電視業者Comcast、Charter整合有線電視及行動服務，累積超過2,000萬用戶，歐洲業者也開始評估升級1.8GHz。

隨著新產品出貨，推動營運表現，兆赫表示，今年第3季產品分布，來自數位有線寬頻傳輸系統從去23%提升至36%，數位視訊轉換器產品從原本67%降至46%，數位衛星傳輸系統維持5%，也推升10月單月轉虧為盈，單月每股純益0.11元。

展望2026年，兆赫表示，新產品2025年底陸續出貨，2026年可望放量出貨，客戶訂單能見度三個月，但因為缺料問題，因此部分訂單還搭飛機交付，2026年營運表現仍要觀察零組件狀況，力求順利出貨，預期營運可望穩定向上，力拚轉虧為盈。