日月光營收／去年12月588億元 去年第4季、全年創次高
封測龍頭日月光投控（3711）9日公布2025年12月自結合併營收新台幣588.65億元，月增0.08%、年增11.3%，挹注投控去年第4季自結營收1,779.15億元，季增5.5%、年增9.6%，次於2022年第3季的1,886.26億元，單季次高，優於投控原先預期的季增1%至2%。
日月光投控累計去年自結營收6,453.88億元，年增8.4%，創歷史次高。
日月光投控去年12月相關自結營收375.86億元，月增4.2%、年增25.9%，去年第4季封測材料營收1,097.07億元，季增9.4%、年增24.2%，優於原先預期季增3%至5%區間。
日月光投控去年在封測及材料營收累計3,892.28億元，較2024年的3,258.75億元成長19.4%。若以美元計價，投控去年封測事業營收125.39億美元，較2024年的101.78億美元成長23.2%，優於原先預期年增逾20%。
日月光投控先前指出，2025年在先進封裝及測試業績可達到16億美元，測試業績成長幅度可超過封裝業績2倍。
