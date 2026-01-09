快訊

稱美國與委內瑞拉合作順利 川普發文宣布：取消對委國第2波攻擊

「啦啦隊這樣也可以？」她酸李珠珢做作、諷李多慧偷抽菸 脫口秀遭炎上

外遇生子出事…兒無台灣籍 留學單親媽返台憂兒淪人球討救兵

日月光營收／去年12月588億元 去年第4季、全年創次高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

封測龍頭日月光投控（3711）9日公布2025年12月自結合併營收新台幣588.65億元，月增0.08%、年增11.3%，挹注投控去年第4季自結營收1,779.15億元，季增5.5%、年增9.6%，次於2022年第3季的1,886.26億元，單季次高，優於投控原先預期的季增1%至2%。

日月光投控累計去年自結營收6,453.88億元，年增8.4%，創歷史次高。

日月光投控去年12月相關自結營收375.86億元，月增4.2%、年增25.9%，去年第4季封測材料營收1,097.07億元，季增9.4%、年增24.2%，優於原先預期季增3%至5%區間。

日月光投控去年在封測及材料營收累計3,892.28億元，較2024年的3,258.75億元成長19.4%。若以美元計價，投控去年封測事業營收125.39億美元，較2024年的101.78億美元成長23.2%，優於原先預期年增逾20%。

日月光投控先前指出，2025年在先進封裝及測試業績可達到16億美元，測試業績成長幅度可超過封裝業績2倍。

營收 日月光

延伸閱讀

上銀去年12月合併營收 年月雙增

力成去年12月合併營收攀40個月高峰

玉晶光去年12月合併營收月增15% 同期新高

至上去年12月合併營收月增7% 志聖增3%

相關新聞

聯發科營收／去年5,959億元、年增12.3％ 創歷史新高

聯發科（2454）於9日公布去年12月業績，達512.66億元，月增逾一成，帶動全年業績來到5,959.65億元，年增1...

華邦電去年12月營收年增逾五成近百億元 去年10及11月賺進逾20億元

華邦電今（9）日公布自結數據，2025年12月含新唐科技等子公司在內的合併營收為97.7億元，月增加13.22%，年增5...

文曄營收／去年1.17兆元創新高 首破兆元大關

半導體通路大廠文曄（3036）於9日公布去年12月業績，雖然月減逾一成，但去年第4季業績仍超標，創單季新高，且全年業績表...

精誠營收／2025年439億元 連十年創新高

精誠資訊（6214）9日公布2025年12月合併營收為45.57億元，較去年同期成長23.88%，創下歷史次高；全年累計...

研華營收／2025年708億元、年增18.5% 再締新猷

研華（2395）9日公布2025年十二月份合併營收為59.85億元，年增11.35%。2025年全年營收達708.82億...

寒流中逆風突圍！記憶體族群急凍 廣穎為何能帶量觸及漲停？

記憶體族群9日風雲變色，南亞科（2408）、華邦電（2344）等權值指標因短線漲幅過大，同步遭主管機關「關禁閉」列入處置...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。