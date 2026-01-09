面板雙虎12月營收 友達、群創年月雙增

面板雙虎友達光電今天公布2025年12月自結合併營收新台幣251.9億元，較11月增加4.8%，較2024年同期增加2.42%。群創光電自結2025年12月合併營收214億元，較11月增加25.18%，較2024年同期增加19.22%。

友達統計，2025年第4季合併營收701.4億元，較第3季增加0.3%，較2024年同期增加2.1%。2025年全年合併營收2813.9億元，較2024年增加0.4%。

群創光電統計，2025年第4季自結合併營收568億元，較第3季減少1.82%，較2024年同期增加5.74%。2025年全年合併營收2267億元，較2024年增加4.73%。

研調機構群智諮詢認為，面板廠控產是影響全球電視面板市場供需的重要因素，12月面板價格全面穩定，1月價格或將溫和上漲。32、50、55吋均可望在1月上漲1美元，更大尺寸電視面板價格也可望溫和上漲。

群智諮詢評估，第1季面板供應收縮，品牌商採購也降溫，全球電視面板價格醞釀漲勢。從需求來看，第1季品牌商由面板備貨轉向庫存消化，整體需求季減溫，主因運動賽事備貨進入收尾階段。另外，春節長假期間，中國品牌短暫停止採購。

群智諮詢認為，儘管面板廠醞釀漲價，且退稅季對於品牌採購有一定誘因，但第1季品牌整體採購需求降溫，不過，面板廠春節期間調控產能，面板關鍵材料價格上漲，面板廠春節控產力度將更強，有利面板價格溫和上漲。