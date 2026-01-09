創見公布自結去年11月 EPS 2.07元 賺8.8億元、年增628%

記憶體類股近期股價狂飆，創見（2451）因股價於集中交易市場達公布注意交易資訊 標準，9日公布相關財務業務等訊息，創見2025年11月單月營收20.23億元，年增146%，稅前淨利11.1億元，年增625%，歸屬母公司淨利8.88億元，年增628%，每股純益2.07元。

創見去年第3季營收41.09億元，年增63%，稅前淨利18.33億元，年增316%，歸屬母公司淨利15.11億元，年增334%，每股純益3.52元。

2024年第4季至2025年第3季累計營收128.24億元，稅前淨利33.86億元，歸屬母公司淨利27.49億元，最近四季每股純益6.4元。

創見先前也公布去年10月自結，單月獲利6.47億元，年增244%，每股純益1.51元，今天公布的去年11月獲利更優於前月。

創見先前公布去年12月營收30.57億元，月增51.1%，年增241.9%，但因股價自去年底起至昨日短線漲幅逾三成，近期波動過大，今日起被列為注意股，股價一度被打到跌停，最後以241.5元收盤，下跌16元。