快訊

稱美國與委內瑞拉合作順利 川普發文宣布：取消對委國第2波攻擊

「啦啦隊這樣也可以？」她酸李珠珢做作、諷李多慧偷抽菸 脫口秀遭炎上

外遇生子出事…兒無台灣籍 留學單親媽返台憂兒淪人球討救兵

創見公布自結去年11月 EPS 2.07元 賺8.8億元、年增628%

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

記憶體類股近期股價狂飆，創見（2451）因股價於集中交易市場達公布注意交易資訊 標準，9日公布相關財務業務等訊息，創見2025年11月單月營收20.23億元，年增146%，稅前淨利11.1億元，年增625%，歸屬母公司淨利8.88億元，年增628%，每股純益2.07元。

創見去年第3季營收41.09億元，年增63%，稅前淨利18.33億元，年增316%，歸屬母公司淨利15.11億元，年增334%，每股純益3.52元。

2024年第4季至2025年第3季累計營收128.24億元，稅前淨利33.86億元，歸屬母公司淨利27.49億元，最近四季每股純益6.4元。

創見先前也公布去年10月自結，單月獲利6.47億元，年增244%，每股純益1.51元，今天公布的去年11月獲利更優於前月。

創見先前公布去年12月營收30.57億元，月增51.1%，年增241.9%，但因股價自去年底起至昨日短線漲幅逾三成，近期波動過大，今日起被列為注意股，股價一度被打到跌停，最後以241.5元收盤，下跌16元。

創見 營收

延伸閱讀

EPS賺275元股價卻崩400點？緯穎法說變法會…兇手竟是「這數字」創歷史新低

緯穎去年EPS 275.06元

六金控去年獲利創新高

凌巨去年11月 EPS 0.13元 友達-0.1元

相關新聞

聯發科營收／去年5,959億元、年增12.3％ 創歷史新高

聯發科（2454）於9日公布去年12月業績，達512.66億元，月增逾一成，帶動全年業績來到5,959.65億元，年增1...

華邦電去年12月營收年增逾五成近百億元 去年10及11月賺進逾20億元

華邦電今（9）日公布自結數據，2025年12月含新唐科技等子公司在內的合併營收為97.7億元，月增加13.22%，年增5...

文曄營收／去年1.17兆元創新高 首破兆元大關

半導體通路大廠文曄（3036）於9日公布去年12月業績，雖然月減逾一成，但去年第4季業績仍超標，創單季新高，且全年業績表...

精誠營收／2025年439億元 連十年創新高

精誠資訊（6214）9日公布2025年12月合併營收為45.57億元，較去年同期成長23.88%，創下歷史次高；全年累計...

研華營收／2025年708億元、年增18.5% 再締新猷

研華（2395）9日公布2025年十二月份合併營收為59.85億元，年增11.35%。2025年全年營收達708.82億...

寒流中逆風突圍！記憶體族群急凍 廣穎為何能帶量觸及漲停？

記憶體族群9日風雲變色，南亞科（2408）、華邦電（2344）等權值指標因短線漲幅過大，同步遭主管機關「關禁閉」列入處置...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。