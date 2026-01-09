華碩營收／2025年12月697億元 創歷史次高

華碩（2357）9日公布2025年12月集團營收為697.11億元，月增4.23%、年增43.63%；2025年第4季集團營收為2,029億元，年成長逾三成；2025年全年集團營收7,389.07億元，年增26%。2025年12月、第4季營收同步創下歷史次高。

華碩2025年12月集團營收為697億元，年成長43.63%，12月品牌營收為659億元，年成長54%；2025年第4季集團營收為2,029億元，年成長逾三成，第4季品牌營收為1,898億元，年成長35%；2025年全年集團營收為7,389億元，年成長26%，品牌營收為6,889億元，年成長26%。

華碩表示，2025年12月與第4季營收創下歷史次高，主要受益於伺服器、電競與商用電腦的營收增長，顯示華碩在電競與消費市場居於領導地位，亦擴大在企業領域的成長，多重成長動能的策略已成功建立。