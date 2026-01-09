宏碁（2353）9日公布2025年12月單月合併營收285.40億元，月增16%、年增16.4%。2025第4季自結營收743.73億元，年增12.7%。 2025年營收每季持續增長，2025年全年合併營收2,756.42億元，年增4.1%。宏碁在2025年全年及第4季皆創疫後同期新高。

宏碁表示，該公司營運亮點包括，筆記型電腦2025年12月營收年增16.5%、第4季營收年增11.6%、全年營收年增3.1%。桌上型電腦2025年12月營收年增25.1%、第4季營收年增23.1%、全年營收年增6.8%。電競及遊戲相關產品及業務2025年12月營收年增23.0%、第4季營收年增29.5%、全年營收年增11.3%。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業營收占2025年12月營收之32.5%、第四季營收之33.4%、全年營收之32.2%。

上周宏碁於拉斯維加斯發表近30款新產品，包括搭載最新Intel Core Ultra系列3及AMD Ryzen AI 400系列的AI及電競電腦、小型AI工作站、為電競玩家及創作者設計的螢幕、電競周邊、網通產品、及新款電動滑板車。