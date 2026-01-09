輔信營收／2025年17億元、年增4.4％ 看好2026年AI與邊緣運算產品

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

專業嵌入式電腦與邊緣運算電腦廠商－輔信（2405）科技9日公告2025年12月合併營收1.37億元，年增10.62％。2025年第4季合併營收4.56億元，較上季增長2.25％，較前一年度同期成長14.31％。2025年全年合併營收17.42億元、年增率4.47％。2025年12月、第4季與2025全年合併營收均較前一年同期成長。

2025年12月營收表現主要反映聖誕節、新年等年終假期影響，以及部分專案型訂單出貨與驗收時程調整，但整體接單仍維持正向。美國企業資料管理與備援應用專案、日本藥妝通路應用專案持續出貨，同時日本既有監控應用客戶進行產品平台升級，新年度訂單逐步導入新機種，以及亞太地區12月整體出貨動能亦相對穩定，帶動當月營收年增10.62％。

在全球政經環境充滿不確定性與挑戰下，輔信2025年仍實現營收成長。公司透過海外子公司深化在地化服務，並結合代理商、經銷商、解決方案合作夥伴及系統整合商，拓展商業與工業領域的邊緣運算與嵌入式應用機會。隨著AI與邊緣運算、工業數位化及智慧應用需求持續推進，工業電腦與相關產品的市場推廣逐步轉化為專案挹注。

針對記憶體及部分關鍵零組件價格波動，輔信表示，此為產業共同現象，短期內可能影響客戶出貨安排，但整體專案需求基本面仍穩固。公司進行策略性備貨，並靈活運用多元供應商與規格選項維持零組件供應彈性，以降低供應鏈波動對營運的影響。

展望後續，專案型市場與產業數位化需求仍具延續性，公司對2026年營運發展持審慎樂觀看法，並將持續聚焦智慧零售、視訊監控、機器視覺與智慧城市等領域，深化軟硬整合能力，為未來營運奠定動能。

