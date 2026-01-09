英業達營收／2025年6911億元創新高 2026年AI出貨雙位數成長

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

英業達（2356）9日公布2025年12月營收643.5億元，月增23.4%、年減11%；2025年第4季營收1,712.72億元，季減2.9%、年減13.4%；2025全年營收6,911.69億元、年增6.94%，創新高，該公司持續看好AI產業趨勢發展，2026年的伺服器產品出貨可望繼續雙位數成長。

英業達2025年12月筆電出貨200萬台，月增17.6%、年對年持平；2025年第4季筆電出貨530萬台，季減1%、年減1%；2025全年筆電出貨2,130萬台，年增6.5%。該公司表示，2026年將恢復季節性出貨，第1季的筆電、穿戴裝置出貨都將呈現季對季下滑。

伺服器方面，英業達認為，2026年第1季因記憶體供應緊張，出貨將季減中或高個位數百分比，且2025年出貨的產品以高單價機櫃為主，因此，2026年首季的出貨金額，可能無法達到雙位數成長。不過，2026年AI產品出貨將雙位數成長的看法不變，美國廠將在第1季底陸續啟動出貨，以AI機櫃產品為主。

