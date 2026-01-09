宏正營收／機櫃專案出貨熱！去年12月4.84億元 年增6.1%
宏正（6277）自動科技9日公布，受惠主要受惠於機櫃專案持續出貨，帶動機櫃貢獻營收年增高達203%，推升2025年12月營收4.84億元，為2025年最高。宏正看好，2026年美國市場需求持續回溫的帶動下，預期將推升宏正2026年營收穩健成長。
宏正2025年12月合併營收4.84億元，月增11.2%，年增6.18%，累計第4季營收13.81億元，季增15%，年增0.3%。累計2025年營收49.2億元，年減1.7%。
單月營收方面，宏正表示， IT架構管理解決方案較去年同期減少1.8%、專業影音產品較去年同期成長12.1%、USB周邊設備較去年同期成長10.1%。以銷售區域觀察，美洲較去年同期成長9.8%、亞洲較去年同期成長5.7%、歐洲較去年同期減少2.4%。
累積營收方面，宏正指出， IT架構管理解決方案較去年同期減少2.2%、專業影音產品較去年同期減少6.1%、USB周邊設備較去年同期減少7.1%。以銷售區域觀察，亞洲較去年同期成長1.3%、歐洲較去年同期減少5.5%、美洲較去年同期減少8.8%。
