榮惠營收／去年12月1.48億元創近六月高 公司看好獲利顯著成長

PCB設計廠榮惠-KY創（6924）9日公告2025年12月合併營收為新台幣1.48億元，較11月成長6.6%，創下近6個月來新高，董事長劉世璘指出，受惠於GB系列等AI伺服器訂單動能持續增溫，以及AI伺服器產品在會計制度採用淨額法認列，影響所及，看好2025年第4季獲利成長力道將優於營收成長力道。

根據榮惠-KY公告內容，2025年12月合併營收1.48億元，較2024年12月1.61億元下滑8%，但已較2025年11月1.39億元成長6.6%，並創下近6個月來新高，2025年全年營收16.94億元，則較2024年全年17.63億元小幅下滑3.92%。

劉世璘表示，以產品別來看，車用訂單受到泰國客戶庫存持續調整影響，整體來說沒有太多變化，但近期AI伺服器客戶訂單轉強，已成為成長動能來源，尤其是AI伺服器產品在會計上採用的是淨額法來認列營業收入，因此，AI伺服器訂單對2025年第4季獲利挹注效應將會高於營業收入的成長幅度，獲利有望呈現成長趨勢。

劉世璘指出，來自AI伺服器客戶的訂單動能，預計還會持續整個2026年第1季，若單獨計算AI伺服器訂單帶來的獲利，2026年第1季預計可較2025年第4季成長雙位數，進而彌補車用PCB客戶因庫存調整導致營收與獲利波動，整體而言，「車用趨緩、AI增長」的雙軸結構，仍會是2026年第1季常態。