Gogolook 營收／去年12月站上億元 今年拚擴大獲利

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

信任科技服務商Gogolook（6902）9日公布2025年12月合併營收，持續受惠於東南亞市場擴張與多元產品線布局，單月營收1.01億元，創歷史新高，首度站上億元，與前月持平或微減0.3%，年增18.5%。2025年全年營收為10.48億元，較2024年成長20.9%，創下歷史新高。

Gogolook看好2025年的獲利表現，第4季行銷費用回歸常態與營收持續成長下，獲利有望顯著增加。

展望2026年，Gogolook營收成長目標優於產業平均，再創新高，而消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大業務同步擴張，並以金融科技服務的成長動能最為強勁。而在跨越關鍵規模（critical mass）後，由於軟體業的高營運槓桿特性，營收成長所帶動的成本增幅相對有限，加上AI導入持續提升營運效率，獲利亦可望提升。

金融科技服務上，JUJI招財麻吉推廣成果持續擴大，今年營收將持續高速成長，服務的優勢在於流程全面自動化，可大幅降低核貸過程中的人力成本與縮短等待時間，較傳統的獲客方式效率高，同時運用AI持續優化風險控管亦有助維持低延滯率。袋鼠金融則將持續擴充產品與服務數量並積極強化流量變現效率。整體金融科技事業在高成長下，可望於今年開始貢獻獲利。

消費者防詐服務方面，Whoscall MAU（月活躍用戶） 在泰國與菲律賓目前持續高成長，將帶動全球用戶規模穩健成長，Whoscall訂閱收入可望受惠於去年第3季新推出的多人訂閱方案，並以差異化定價策略提升付費比例。數位廣告收入則逐漸穩步回升，在MAU持續提升下可望持續成長。

Gogolook持續投入AI防詐技術創新，並以靈活多元的策略積極拓展海外版圖，鎖定東南亞七億人口市場，同步布局歐美地區，並持續深化與國際組織、各國政府和大型企業的合作。

企業端防詐服務方面，海內外多項合作案可望陸續轉為營收，加上收購ScamAdviser將併入整年度營收，將持續成長。防詐情資解決方案（ASI）已在日本、新加坡、歐美市場落地應用，營收將持續擴大，而Watchmen商譽保護服務將更偏重代理商銷售模式在海內外推廣，以提升銷售效率。

Gogolook將在個人資安、企業防詐與普惠金融科技持續創新，期待在守護更多消費者與企業的同時，發展穩健多元的營收來源。此外，將保持開放與鼓勵創新的文化，聚集優秀人才，並致力提供卓越的用戶體驗。目標長期成長表現優於全球產業平均，並藉由維持出色的投資效率，追求持續的營收與獲利成長，目標獲利能有跳躍式的成長，持續向全球數位信任領導者邁進。

