研華、神基2025全年營收寫新高 年增雙位數

工業電腦廠研華受惠於邊緣AI加速升級，今天公布2025全年合併營收約新台幣708.82億元，年增18.6%，創歷史新高。強固型工業電腦廠神基公布2025全年合併營收394.48億元，年增10.6%，也改寫歷史新紀錄。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙透過新聞稿指出，2025年受惠於邊緣人工智慧（AI）加速升級，帶動主要市場需求強勁成長。儘管面臨地緣政治與關稅挑戰，整體營收仍展現強勁韌性，締造歷史新高；觀察2025年第4季接單動能依然暢旺，預期2026年將維持穩健成長態勢。

針對原物料成本與供應鏈波動，陳清熙表示，研華已採取適度漲價策略以轉嫁成本，並輔以強化供應鏈管理。目前整體料件滿足率穩定，相關影響均在可控範圍內。

研華2025年12月合併營收約59.85億元，年增11.4%。以區域別角度，北美、中國、台灣及韓國市場維持強勁成長，分別年增22%、27%、48%及22%；歐洲與新興市場年增個位數百分比，日本市場則呈現衰退。

神基董事長黃明漢去年11月出席法人說明會表示，記憶體漲價對業界所有公司都是威脅，尤其筆電產業整體狀況的確在變差，沒人有辦法長時間吸收這些價差。展望2026年，客觀環境對營運不利，神基近年致力管控費用，讓營運具有更好的競爭力。