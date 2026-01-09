快訊

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨」 藍前中常委姚江臨今逝世

獸醫說麻醉完會爆睡…賓士貓「原地起飛變跳跳虎」！飼主崩潰：發瘋了

研華、神基2025全年營收寫新高 年增雙位數

中央社／ 台北9日電

工業電腦廠研華受惠於邊緣AI加速升級，今天公布2025全年合併營收約新台幣708.82億元，年增18.6%，創歷史新高。強固型工業電腦廠神基公布2025全年合併營收394.48億元，年增10.6%，也改寫歷史新紀錄。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙透過新聞稿指出，2025年受惠於邊緣人工智慧（AI）加速升級，帶動主要市場需求強勁成長。儘管面臨地緣政治與關稅挑戰，整體營收仍展現強勁韌性，締造歷史新高；觀察2025年第4季接單動能依然暢旺，預期2026年將維持穩健成長態勢。

針對原物料成本與供應鏈波動，陳清熙表示，研華已採取適度漲價策略以轉嫁成本，並輔以強化供應鏈管理。目前整體料件滿足率穩定，相關影響均在可控範圍內。

研華2025年12月合併營收約59.85億元，年增11.4%。以區域別角度，北美、中國、台灣及韓國市場維持強勁成長，分別年增22%、27%、48%及22%；歐洲與新興市場年增個位數百分比，日本市場則呈現衰退。

神基董事長黃明漢去年11月出席法人說明會表示，記憶體漲價對業界所有公司都是威脅，尤其筆電產業整體狀況的確在變差，沒人有辦法長時間吸收這些價差。展望2026年，客觀環境對營運不利，神基近年致力管控費用，讓營運具有更好的競爭力。

新興市場 營收

延伸閱讀

2026高雄富邦馬拉松登場 補給站升級美食地圖

上銀去年12月合併營收 年月雙增

力成去年12月合併營收攀40個月高峰

玉晶光去年12月合併營收月增15% 同期新高

相關新聞

精誠營收／2025年439億元 連十年創新高

精誠資訊（6214）9日公布2025年12月合併營收為45.57億元，較去年同期成長23.88%，創下歷史次高；全年累計...

研華營收／2025年708億元、年增18.5% 再締新猷

研華（2395）9日公布2025年十二月份合併營收為59.85億元，年增11.35%。2025年全年營收達708.82億...

寒流中逆風突圍！記憶體族群急凍 廣穎為何能帶量觸及漲停？

記憶體族群9日風雲變色，南亞科（2408）、華邦電（2344）等權值指標因短線漲幅過大，同步遭主管機關「關禁閉」列入處置...

台積電黑翻紅　台股盤中重返3萬點力守5日線

台股今天震盪走低，出現高檔拉回修正，一度下跌逾400點，指數失守30000點，最低為29925.49點；盤中台積電（23...

緯穎去年營收、獲利都創歷史新高 股價卻重挫跌破季線

緯穎（6669）去年合併營收、獲利、基本每股盈餘都創歷史新高，EPS高達 275.06元，財報數字亮眼，但9日股價卻是開...

緯穎去年EPS 275.06元

緯穎昨（8）日公布去年12月營收1,042.9億元，創新高，首度站上千億元，推升去年第4季與2025年全年業績同步攻頂。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。