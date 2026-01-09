聯強去年12月營收470億元 衝上近4年新高

快訊

中央社／ 台北9日電

聯強今天公布2025年12月營收新台幣470.25億元，年增13.84%，也比11月成長13.6%，為連續第5個月營收成長，創下近4年新高，也是歷史次高。

聯強說明，去年12月營收成長，主要受惠於記憶體與AI相關需求持續強勁，其中半導體業務在記憶體、SSD與硬碟等產品價格持續上漲，且供貨吃緊的雙重效應下，市場積極拉貨，帶動相關營收年增48%，創下同期新高。

累計聯強2025年全年營收4106.34億元，年減3.59%，

聯強副總裁杜書全在去年底的法說會中表示，隨著AI伺服器建置案陸續到位、記憶體市場強勁復甦，加上匯率、壞帳、中國市場等3大不利因素消褪，看好公司2026年營運全面回升。

杜書全表示，商用市場將是2026年主要成長動能，數位基建在各國持續進行，聯強在台灣、印尼、香港等地陸續接到一些AI伺服器建置案，動能可望延續到今年。

在半導體方面，杜書全特別提到記憶體市場從去年第3季底開始「非常活絡」，不僅出貨量大增，且單價大幅提升。他看好這波記憶體景氣復甦延續到2026年，成為聯強半導體業務主要動能。

