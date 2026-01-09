快訊

曾說「或許骨子裡DNA就是國民黨」 藍前中常委姚江臨今逝世

連續10年下降！台灣去年新生兒數再創新低 僅剩10萬7812人

獸醫說麻醉完會爆睡…賓士貓「原地起飛變跳跳虎」！飼主崩潰：發瘋了

精誠營收／2025年439億元 連十年創新高

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

精誠資訊（6214）9日公布2025年12月合併營收為45.57億元，較去年同期成長23.88%，創下歷史次高；全年累計合併營收為439.69億元，較去年同期成長12.89%，全年與第4季同期營收雙創新高。

精誠資訊表示，年底為資訊服務業傳統旺季，政府與金融機構大型軟體開發專案陸續完成驗收與認列，帶來穩定營收貢獻；同時，集團以位於新加坡的SYSTEX Asia作為區域營運中心，逐步串聯跨境市場，帶動東南亞市場營收穩健成長，2025年整體海外市場營收占比達全集團營收的19%；加上投資併購導入新品項與新品牌，擴大電商代營運與相關服務版圖，投資效益持續發酵。此外，隨著AI應用與高效能基礎架構需求升溫，核心代理品牌專案規模與承接量同步提升，進一步挹注整體營運表現。

展望2026年，精誠將持續聚焦AI平台的落地與規模化應用，加速推動AI於企業營運場域的實際導入，同時深化雲端、資安與軟體開發等新型態服務布局，擴大服務價值鏈、創造差異化價值。此外，亦將積極拓展海外，透過策略性投資併購強化在地服務，並提供一站式商務解決方案，助攻臺商布局國際市場，創造成長動能。

營收 市場

延伸閱讀

嘉市丹娜絲災後復原缺口逾3億 王美惠伸援手促中央專案支援

康和證券集團擴大 ISO 27001:2022驗證範圍 集團資安治理創新猷

上銀去年12月合併營收 年月雙增

力成去年12月合併營收攀40個月高峰

相關新聞

精誠營收／2025年439億元 連十年創新高

精誠資訊（6214）9日公布2025年12月合併營收為45.57億元，較去年同期成長23.88%，創下歷史次高；全年累計...

研華營收／2025年708億元、年增18.5% 再締新猷

研華（2395）9日公布2025年十二月份合併營收為59.85億元，年增11.35%。2025年全年營收達708.82億...

寒流中逆風突圍！記憶體族群急凍 廣穎為何能帶量觸及漲停？

記憶體族群9日風雲變色，南亞科（2408）、華邦電（2344）等權值指標因短線漲幅過大，同步遭主管機關「關禁閉」列入處置...

台積電黑翻紅　台股盤中重返3萬點力守5日線

台股今天震盪走低，出現高檔拉回修正，一度下跌逾400點，指數失守30000點，最低為29925.49點；盤中台積電（23...

緯穎去年營收、獲利都創歷史新高 股價卻重挫跌破季線

緯穎（6669）去年合併營收、獲利、基本每股盈餘都創歷史新高，EPS高達 275.06元，財報數字亮眼，但9日股價卻是開...

緯穎去年EPS 275.06元

緯穎昨（8）日公布去年12月營收1,042.9億元，創新高，首度站上千億元，推升去年第4季與2025年全年業績同步攻頂。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。