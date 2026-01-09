精誠營收／2025年439億元 連十年創新高

精誠資訊（6214）9日公布2025年12月合併營收為45.57億元，較去年同期成長23.88%，創下歷史次高；全年累計合併營收為439.69億元，較去年同期成長12.89%，全年與第4季同期營收雙創新高。

精誠資訊表示，年底為資訊服務業傳統旺季，政府與金融機構大型軟體開發專案陸續完成驗收與認列，帶來穩定營收貢獻；同時，集團以位於新加坡的SYSTEX Asia作為區域營運中心，逐步串聯跨境市場，帶動東南亞市場營收穩健成長，2025年整體海外市場營收占比達全集團營收的19%；加上投資併購導入新品項與新品牌，擴大電商代營運與相關服務版圖，投資效益持續發酵。此外，隨著AI應用與高效能基礎架構需求升溫，核心代理品牌專案規模與承接量同步提升，進一步挹注整體營運表現。

展望2026年，精誠將持續聚焦AI平台的落地與規模化應用，加速推動AI於企業營運場域的實際導入，同時深化雲端、資安與軟體開發等新型態服務布局，擴大服務價值鏈、創造差異化價值。此外，亦將積極拓展海外，透過策略性投資併購強化在地服務，並提供一站式商務解決方案，助攻臺商布局國際市場，創造成長動能。