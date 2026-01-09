快訊

研華營收／2025年708億元、年增18.5% 再締新猷

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

研華（2395）9日公布2025年十二月份合併營收為59.85億元，年增11.35%。2025年全年營收達708.82億元，年增18.56%，全年營收再締新猷。2026年將穩健成長。

研華2025年十二月營收以區域別角度，北美、中國大陸、台灣及韓國市場維持強勁成長，皆較去年同期雙位數增長，年增分別為22%、27%、48%及22%；歐洲與新興市場為年對年個位數成長；然日本則呈現衰退。

各事業群表現而言，智能系統事業群 (Intelligent Systems Sector, iSystems) 維持良好表現，年增28%；物聯網自動化事業群 (IoT Automation Sector, IAutomation) 較去年同期個位數成長；嵌入式事業群 (Embedded Sector) 整體年增5%，其中嵌入式運算與周邊系統 (Embedded IoT Group, EIoT ) 及應用電腦事業群 (Applied Computing Group，ACG) 分別成長5%及6%；然智能服務事業群 (Intelligent Service Sector, iService) 年對年表現較為疲弱。

回顧2025年整體表現，北美、歐洲、中國大陸、台灣及新興市場表現突出，分別年增23%、17%、16%、27%及26%；日本市場呈現個位數成長；而韓國市場則為小幅下滑。

各事業群2025年整體表現穩健，智能系統事業群 (Intelligent Systems Sector, iSystems) 、物聯網自動化事業群 (IoT Automation Sector, IAutomation) 及智能服務事業群 (Intelligent Service Sector, iService) 分別成長32%、12%及39%。嵌入式事業群 (Embedded Sector) 整體較去年同期增長10%，其中嵌入式運算與周邊系統 (Embedded IoT Group, EIoT ) 與應用電腦事業群 (Applied Computing Group，ACG)分別年增11%和9%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙指出，2025年受惠於邊緣AI加速升級，帶動主要市場需求強勁增長。儘管面臨地緣政治與關稅挑戰，研華整體營收仍展現強勁韌性，不僅實現雙位數年增，更締造歷史新高。觀察2025年第4季接單動能依序暢旺，預期2026年將維持穩健成長態勢。

針對原物料成本與供應鏈波動，研華已採取適度漲價策略以轉嫁成本，並輔以強化供應鏈管理。目前整體料件滿足率穩定，相關影響均在可控範圍內。展望2026年，將以「Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions」做為品牌溝通主軸，聚焦五大關鍵市場並提供垂直產業解決方案，為長期成長奠定堅實基礎。

