寒流中逆風突圍！記憶體族群急凍 廣穎為何能帶量觸及漲停？

記憶體族群9日風雲變色，南亞科（2408）、華邦電（2344）等權值指標因短線漲幅過大，同步遭主管機關「關禁閉」列入處置股，引發拋售賣壓。相較之下，廣穎（4973）自2025年9月起漲以來，由24.45元推升至今日高點53.3元，波段漲幅約118%，在族群中屬於相對「漲得穩、未過熱」的標的。

法人指出，當南亞科、群聯（8299）等大廠陷入籌碼凌亂之際，廣穎憑藉較低的基期與明確的轉盈題材，吸引市場進行布局，支撐股價在族群一片綠海中逆勢翻紅，收高3.51%、報49元，帶動宇瞻（8271）隨之翻紅。

基本面數據支撐了廣穎的強勁走勢。公司2025年第3季單季EPS回升至0.5元，終止連虧兩季窘境，成功轉虧為盈。雖然前三季受匯率波動與擴編研發人力影響，累計EPS仍虧損0.17元，但毛利率持穩在約20.5%的水準。

廣穎強調，公司自去年第3季起便已小幅拉高庫存水位，積極掌握後續補庫存需求。隨著產品組合優化，公司對2025年全年維持獲利紀錄抱持審慎樂觀看法。

廣穎近年持續拉高工控、電競與數位影音等利基型產品比重，目前已達44.9%。法人指出，利基型產品對價格波動敏感度較低，有助於降低通路庫存風險，並在記憶體循環起伏中穩定獲利能力。此外，廣穎也積極布局AI運算、智慧醫療與工業自動化，擴充M.2 PCIe pSLC等工業級儲存方案，強化長線競爭力。

區域布局方面，歐美與日本仍為主要營收來源，品牌與直銷通路模式已成熟。隨著東南亞市場金流與物流基礎建設改善，廣穎加快設立業務與客服據點，複製既有成功經驗，拓展新興市場成長空間。

若以2025年9月以來波段漲幅比較，南亞科、華邦電等多檔個股漲幅動輒逾200%甚至400%，廣穎相對漲幅較低、基本面支撐度較佳。在記憶體族群短線籌碼凌亂、監理力道升高的環境下，廣穎能否站穩50元關卡，將成為後續觀察多空力道的重要指標。