快訊

網紅鄧佳華偷拍坐牢出獄了！比讚自拍 還曬「入獄時候的我」編號0068

林口超車大安區變「全台租金王」？數據背後真相竟是這原因

館長陳之漢直播「把賴清德的狗頭斬下來」斬首行動 今恐嚇罪起訴

寒流中逆風突圍！記憶體族群急凍 廣穎為何能帶量觸及漲停？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

記憶體族群9日風雲變色，南亞科（2408）、華邦電（2344）等權值指標因短線漲幅過大，同步遭主管機關「關禁閉」列入處置股，引發拋售賣壓。相較之下，廣穎（4973）自2025年9月起漲以來，由24.45元推升至今日高點53.3元，波段漲幅約118%，在族群中屬於相對「漲得穩、未過熱」的標的。

法人指出，當南亞科、群聯（8299）等大廠陷入籌碼凌亂之際，廣穎憑藉較低的基期與明確的轉盈題材，吸引市場進行布局，支撐股價在族群一片綠海中逆勢翻紅，收高3.51%、報49元，帶動宇瞻（8271）隨之翻紅。

基本面數據支撐了廣穎的強勁走勢。公司2025年第3季單季EPS回升至0.5元，終止連虧兩季窘境，成功轉虧為盈。雖然前三季受匯率波動與擴編研發人力影響，累計EPS仍虧損0.17元，但毛利率持穩在約20.5%的水準。

廣穎強調，公司自去年第3季起便已小幅拉高庫存水位，積極掌握後續補庫存需求。隨著產品組合優化，公司對2025年全年維持獲利紀錄抱持審慎樂觀看法。

廣穎近年持續拉高工控、電競與數位影音等利基型產品比重，目前已達44.9%。法人指出，利基型產品對價格波動敏感度較低，有助於降低通路庫存風險，並在記憶體循環起伏中穩定獲利能力。此外，廣穎也積極布局AI運算、智慧醫療與工業自動化，擴充M.2 PCIe pSLC等工業級儲存方案，強化長線競爭力。

區域布局方面，歐美與日本仍為主要營收來源，品牌與直銷通路模式已成熟。隨著東南亞市場金流與物流基礎建設改善，廣穎加快設立業務與客服據點，複製既有成功經驗，拓展新興市場成長空間。

若以2025年9月以來波段漲幅比較，南亞科、華邦電等多檔個股漲幅動輒逾200%甚至400%，廣穎相對漲幅較低、基本面支撐度較佳。在記憶體族群短線籌碼凌亂、監理力道升高的環境下，廣穎能否站穩50元關卡，將成為後續觀察多空力道的重要指標。

廣穎 南亞科

延伸閱讀

台積電黑翻紅　台股盤中重返3萬點力守5日線

蘆竹警寒流中巡邏守護鄰里 牛煦庭團隊親送黑糖薑茶打氣

入冬首波寒流 台南消防局接獲內科OHCA13人！提醒注意保暖

首波寒流達標 他指跟過去5年相比有點晚 最冷時段落在今晚至明晨

相關新聞

寒流中逆風突圍！記憶體族群急凍 廣穎為何能帶量觸及漲停？

記憶體族群9日風雲變色，南亞科（2408）、華邦電（2344）等權值指標因短線漲幅過大，同步遭主管機關「關禁閉」列入處置...

台積電黑翻紅　台股盤中重返3萬點力守5日線

台股今天震盪走低，出現高檔拉回修正，一度下跌逾400點，指數失守30000點，最低為29925.49點；盤中台積電（23...

緯穎去年營收、獲利都創歷史新高 股價卻重挫跌破季線

緯穎（6669）去年合併營收、獲利、基本每股盈餘都創歷史新高，EPS高達 275.06元，財報數字亮眼，但9日股價卻是開...

緯穎去年EPS 275.06元

緯穎昨（8）日公布去年12月營收1,042.9億元，創新高，首度站上千億元，推升去年第4季與2025年全年業績同步攻頂。...

智易、榮昌、啓碁2025年全年豐收

網通廠智易（3596）、啓碁、榮昌昨（8）日公布2025年12月營收，智易、啓碁小衰，榮昌回溫；智易、榮昌累計2025年...

晟銘電去年12月單月營收月增15% 攀峰

AI機櫃廠晟銘電（3013）昨（8）日公告2025年12月營收11.91億元，月增15%、年增12.1%，單月創歷史新高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。