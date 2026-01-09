快訊

搶進私中／中部私校辦營隊招生 暗藏筆試成不能說的祕密

售價175萬元有找、續航破700公里！Tesla Model 3後驅長里程版登台開賣

七期豪宅虐殺太凶殘...檢察官當庭看畫面也哽咽 求處最重無期徒刑

台積電黑翻紅　台股盤中重返3萬點力守5日線

中央社／ 台北9日電
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今天震盪走低，出現高檔拉回修正，一度下跌逾400點，指數失守30000點，最低為29925.49點；盤中台積電（2330）獲買單拉抬，加權指數翻紅重返30000點大關，最高至30500.42點，力拚站穩5日均線之上。

11時10分左右，台股加權指數為30414.95點，上漲54.4點，漲幅0.17%。

觀察權值股表現，台積電由黑翻紅，盤中上漲10元，為1695元。鴻海上漲2元，為231.5元。聯發科平盤1445元；廣達上漲13元，為286元。

多檔記憶體遭列處置交易，市場資金撤出，南亞科、華邦電、力積電、創見、群聯、旺宏一度跌停，盤中跌勢稍微收斂。

另外，散熱股表現強勢，奇鋐上漲逾2%，雙鴻、富世達皆上漲逾1%，高力奔漲停635元。

資深證券分析師簡伯儀表示，今天因記憶體群族進入處置，修正拉回，指數回測5日線，盤中更回測30000點，算是心理關卡；由於強勢股被處置，影響大盤量能，不過若30000點守穩，有望再度往上。

他表示，量能萎縮，KD指標也出現高檔轉弱跡象，加上投資人聚焦美國最高法院將裁決美國總統川普對等關稅是否合法，結果具不確定性，使高檔追價意願轉趨保守，短線盤勢仍須觀察30000點關卡的支撐力道。

台積電 台股

延伸閱讀

台積電下週法說...歷史將重演？專家：像2021最好...但別忘了2023陣痛期

台股3萬點...高股息慘輸市值型！00894奪冠、0052爆紅、主動式ETF襲捲股債市

台積電跌30元喊「崩盤」⋯他想賣一半！網酸爆勸刪APP

台股總市值…全球第七大 集中市場叩關百兆元

相關新聞

台積電黑翻紅　台股盤中重返3萬點力守5日線

台股今天震盪走低，出現高檔拉回修正，一度下跌逾400點，指數失守30000點，最低為29925.49點；盤中台積電（23...

緯穎去年營收、獲利都創歷史新高 股價卻重挫跌破季線

緯穎（6669）去年合併營收、獲利、基本每股盈餘都創歷史新高，EPS高達 275.06元，財報數字亮眼，但9日股價卻是開...

緯穎去年EPS 275.06元

緯穎昨（8）日公布去年12月營收1,042.9億元，創新高，首度站上千億元，推升去年第4季與2025年全年業績同步攻頂。...

智易、榮昌、啓碁2025年全年豐收

網通廠智易（3596）、啓碁、榮昌昨（8）日公布2025年12月營收，智易、啓碁小衰，榮昌回溫；智易、榮昌累計2025年...

晟銘電去年12月單月營收月增15% 攀峰

AI機櫃廠晟銘電（3013）昨（8）日公告2025年12月營收11.91億元，月增15%、年增12.1%，單月創歷史新高...

鴻海、廣達、緯創 出貨熱

摩根士丹利（大摩）於最新「資料中心市場透視」報告指出，在GB300量產下，預估今年GB系列伺服器出貨量可達7萬櫃。台系供...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。