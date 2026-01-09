快訊

緯穎去年營收、獲利都創歷史新高 股價卻重挫跌破季線

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

緯穎（6669）去年合併營收、獲利、基本每股盈餘都創歷史新高，EPS高達 275.06元，財報數字亮眼，但9日股價卻是開低重挫，一口氣連失5日線、月線、季線，盤中大跌逾9%。

緯穎去年12月營收1,042.9億元，創歷史新高，首度站上千億元月增7.6%，年增143.8%，去年第4季營收也同步創高，衝達2,924.4億元，季增9.6%，年增152.9%；去年全年營收9,506.63億元，年增163.6%， 寫歷史新高。

緯穎第4季稅後淨利137.92億元，年增95.7%，毛利率7.2%，營益率5.6%，稅後淨利率為4.7%，基本每股盈餘74.21元，第4季合併營收創歷史新高，獲利、基本每股盈餘也同創歷史次高。

緯穎去年營收暴衝，推升獲利表現同寫新猷，去年稅後淨利511.18億元，年增124.4%；毛利率8.3%，營益率6.7%，稅後淨利率為5.4%；基本每股盈餘為275.06元，年增117.3%。

緯穎看好今年營運相當樂觀，產業現況火熱，客戶持續加碼，AI訂單延續至今年之外，甚至2027年也不錯，今年將可逐步看到GPU伺服器的貢獻。

緯穎去年獲利亮眼，但9日股價卻開低，以4,240元開出後一度下探至4,200元，逼近跌停， 一口氣失守5日線、月線及季線，盤中跌幅逾9%。

緯穎科技董事長。記者胡經周攝影／聯合報系資料照片
緯穎 營收

