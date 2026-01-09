緯穎去年EPS 275.06元

緯穎（6669）昨（8）日公布去年12月營收1,042.9億元，創新高，首度站上千億元，推升去年第4季與2025年全年業績同步攻頂。隨著營收暴衝，緯穎2025年獲利同寫新猷，每股純益275.06元。

緯穎去年12月營收1,042.9億元，月增7.6%，年增143.8%；去年第4季營收2,924.40億元，季增9.6%，年增152.9%；2025年全年營收9,506.63億元，年增163.6%。

緯穎昨天並公布去年第4季稅後純益137.92億元，季減10.5%，年增95.7%，主要是因為產品組合改變，單季毛利則由去年第3季的8.8%，下降至7.2%。

緯穎統計，去年第4季營益率5.6%，稅後淨利率4.7%，每股純益74.21元。去年第4季營收創單季新高，獲利、每股純益則為歷史次高。

緯穎2025年全年營收9,506.63億元，年增163.7%，AI產品營收占比過半；稅後純益511.18億元，年增124.4%；毛利率8.3%，營益率6.7%，稅後淨利率5.4%，每股純益275.06元。

因應客戶對AI及資料中心長期需求成長，緯穎持續投資並深化運算、散熱節電等相關技術與產品開發，並將持續擴充全球產能，其中，美國廠已如期在2025年第4季底，陸續開出產能。

展望後市，緯穎董事長洪麗寗先前表示，今年營運相當樂觀，產業現況火熱，客戶持續加碼。緯穎營運目標之一是做出能影響世界的產品，因此，必須具備相應能力，AI訂單延續至2026年，甚至2027年也不錯，2025年以ASIC伺服器成長較大，2026年逐步看到GPU伺服器的貢獻，「請拭目以待。」

緯穎受惠ASIC伺服器出貨持續升溫，加上切入GPU伺服器貢獻逐步提升，法人看好，緯穎具備台灣、馬來西亞、墨西哥與美國等多元化生產基地，可有效回應客戶需求，有助接單。