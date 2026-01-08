快訊

日偶像女團突發公告！成員被爆「與經紀人不當交流」 無限期暫停活動

台股市值破百兆就在明日？台積電鉅額交易再創歷史新高 ADR盤前反彈

台人講話更清楚？外國客喊「大陸人說中文難理解」 一票人點頭曝2關鍵

東元和中興電去年12月營收衝高 續攻AI資料中心商機

中央社／ 台北8日電

重電和電機廠今天陸續公布2025年12月營收，東元自結單月合併營收新台幣56.62億元，月增20.97%、年增15.64%，創單月新高。中興電工自結去年12月營收25.64億元，月增10.47%、年增9%，創同期新高。

東元去年第4季自結營收153.11億元，僅次於去年第2季的156.04億元，是單季次高，累計去年合併營收590.7億元，年增6.49%，次於2023年的593.94億元，是歷史次高。

展望今年營運，東元先前指出，持續布局東南亞和台灣資料中心訂單，今年取單以台灣為主，東元與鴻海策略聯盟，爭取台灣資料中心模組化及雲端合作夥伴（NCP）商機，在美國市場資料中心布局持續洽談，最快2027年逐步貢獻業績。

中興電去年第4季自結營收71.04億元，是歷史單季次高，僅次於去年第2季的71.04億元，累計去年合併營收274.47億元，年增7.17%，創歷史新高。

展望今年，中興電先前預估業績目標年增兩位數百分比，積極布局人工智慧（AI）資料中心應用，不放棄美國市場，洽談進軍印度可能性，中國大陸和日本市場可持續成長，今年產能可再提升15%至20%。

營收

延伸閱讀

川普傳重擊俄國石油買家 中國大陸、印度恐面臨500%關稅

弘塑去年合併營收創新高 上月、上季業績同攀高峰

聯電去年合併營收年增2% 寫歷來次高

聯詠去年合併營收下滑2% 矽創成長6.5%

相關新聞

大立光買庫藏股 林恩平：本益比不該是光學股最差

大立光去年12月宣布實施庫藏股，董事長林恩平今天在法人說明會上透露原因。他坦言，留意到大立光的本益比在光學股中偏低，「不...

台積電發股息！184萬人一早被錢香醒 入帳最多的是他

台積電（2330）8日發放去年第2季股利，每股配發現金股利5元，以去年除息前的股東人數來看， 約有184萬8,302名股...

台達電處份泰達電持股 總交易金額約93億元

台達電（2308）8日代子公司DIH公告處分泰達電Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited股權約5,120萬股...

廣達營收／去年12月2724億元、全年營收2.12兆元 雙創新高

廣達（2382）8日公布2025年12月營收2,724.95億元，創單月歷史新高，首度站上2,000億元，月增41.2%...

緯創營收／去年12月2552億元刷同期新高 全年2.18兆元創新高

緯創（3231）8日公布2025年12月營收2,552.54億元，創同期新高，月減9.04%，年增141.59%。202...

大立光法說會／去年第4季每股純益50.4元 獲利67.2億元

大立光（3008）8日召開法說會，公布去年第4季稅後純益67.26億元，季減5%、年減22.4%，每股純益(EPS)50...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。