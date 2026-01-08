東元和中興電去年12月營收衝高 續攻AI資料中心商機

重電和電機廠今天陸續公布2025年12月營收，東元自結單月合併營收新台幣56.62億元，月增20.97%、年增15.64%，創單月新高。中興電工自結去年12月營收25.64億元，月增10.47%、年增9%，創同期新高。

東元去年第4季自結營收153.11億元，僅次於去年第2季的156.04億元，是單季次高，累計去年合併營收590.7億元，年增6.49%，次於2023年的593.94億元，是歷史次高。

展望今年營運，東元先前指出，持續布局東南亞和台灣資料中心訂單，今年取單以台灣為主，東元與鴻海策略聯盟，爭取台灣資料中心模組化及雲端合作夥伴（NCP）商機，在美國市場資料中心布局持續洽談，最快2027年逐步貢獻業績。

中興電去年第4季自結營收71.04億元，是歷史單季次高，僅次於去年第2季的71.04億元，累計去年合併營收274.47億元，年增7.17%，創歷史新高。

展望今年，中興電先前預估業績目標年增兩位數百分比，積極布局人工智慧（AI）資料中心應用，不放棄美國市場，洽談進軍印度可能性，中國大陸和日本市場可持續成長，今年產能可再提升15%至20%。