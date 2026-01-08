飛捷營收／2025全年50.3億元、年增9% 歐美市場帶動

飛捷（6206）8日公告2025年12月營收達3.99億元，月增15%、年減16%。公司指出，主因2024年第4季為全年營收高峰，基期相對偏高，導致單月年減幅度放大，屬比較基期影響，並非市場實質需求轉弱；累計飛捷2025年全年營收為50.33億元，年增9%。

飛捷指出，成長動能主要來自歐洲市場表現強勁，成功切入Food Retail Tier 1客戶並帶動既有客戶產品線導入增加；美國市場則受惠於Edge AI Box PC需求成長，既有客戶拉貨動能維持穩健。

飛捷表示，2025年營運環境面臨匯率與成本端雙重逆風，包括第2季新台幣大幅升值，以及下半年上游供應鏈成本上揚，引發產業結構性的缺料問題，對營收與獲利形成壓力，相關影響預期延續至2026年上半年。

飛捷表示，短期內，公司將透過動態調價機制，適度反應成本，並依客戶實際需求提前拉高關鍵物料庫存；長期而言，飛捷持續深化產品設計與製造整合，建立標準化共通模組並擴大共用零組件比重，從採購與產品結構面提升利潤空間，強化對成本波動的因應能力。

展望後市，飛捷指出，隨POS、KIOSK、Panel PC等終端應用界線日益模糊，全球「非現金交易需求」、「行動商務服務」及「AI 軟硬體應用需求」持續成為換機需求的主要驅動力。

飛捷科技將以「AI × Payment × Retail」為主軸，於今年初美國NRF與歐洲EuroShop國際展會中展示支付模組新產品，透過產品線擴張提升既有客戶滲透率，並加速新市場切入；同時優化客戶與產品組合，拓展新客戶與新應用場景，降低單一客戶需求波動風險。整體而言，在產品創新、AIoT硬體整合與軟體應用加值能力支撐下，營運韌性持續強化。