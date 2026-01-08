晟銘電去年12月單月營收月增15% 攀峰

AI機櫃廠晟銘電（3013）昨（8）日公告2025年12月營收11.91億元，月增15%、年增12.1%，單月創歷史新高；累計2025年營收105.3億元，年增11.9%，首度突破百億元，也是新高。

晟銘電營收攻頂主因來自冷卻機櫃（Sidecar）出貨強勁帶動業績。

晟銘電獲得美系客戶Meta今年GB300冷卻機櫃與機構件訂單，今年營運表現有望三級跳。

晟銘電一向不評論客戶訂單。晟銘電日前順利解決冷卻機櫃（Sidecar）出貨瓶頸，去年11月起全力出貨，訂單能見度直達今年第1季，接單狀況相當不錯。據了解，晟銘電透過廣達成為Meta供應鏈的重要合作夥伴，已在冷卻機櫃與機構件取得關鍵認證，可承接Meta釋出的巨額硬體訂單。市場預期，晟銘電今年營運表現與市占率有望顯著躍升。

晟銘電總經理羅志吉在日前法說會指出，以在手訂單以及美系大客戶持續擴大資本支出的情況來看，今年AI市場依然相當樂觀，因應客戶需求擴產，泰國廠已進入試產階段，今年首季量產，台灣中壢廠正在規劃擴產，估計整體冷卻機櫃產能有望翻倍成長。