智易、榮昌、啓碁2025年全年豐收

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通廠智易（3596）、啓碁、榮昌昨（8）日公布2025年12月營收，智易、啓碁小衰，榮昌回溫；智易、榮昌累計2025年全年營收均創歷史新高，啓碁全年營收連續三年穩居千億之上。法人表示，近期網通族群電信訂單回溫，WiFi 7成主流，推升營運成長。

智易昨日下跌5.5元，收172元，啓碁下跌3元，收102.5元，榮昌收平盤60.9元。

智易12月營收42.08億元，月減3%，年增5%；第4季營收130.03億元，季減5.8%，年增7.6%；累計2025年營收529.76億元，年增8.2%，創下歷史新高。受耶誕假期影響，智易連三個月營收呈現月減。

啓碁12月營收92.3億元，月增11.2%，年增2.7%；第4季營收270.16億元，季減1.5%，年減3.2%；累計2025年營收1,102.5億元，年增0.03%，營收連續三年站穩千億大關。

營收 網通廠

