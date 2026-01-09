宏捷科（8086）去年12月營收4.23億元，攀17個月來高點，月增0.7%，年增65.2%。法人認為，在手機、車用光通訊等應用多元產品線同步挹注下，宏捷科營運動能持續改善，基本面展望正向。

法人指出，由於受季節性因素影響，預估2026年第1季營收將季減約15%。不過在應用面部分，手機業務受惠新切入旗艦機種及韓系中階機型，後續銷量提升有助於營收動能延續；車用VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）應用於光通訊領域的需求則持續增加，成為另一項成長動能。

權證發行商建議，可挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數150天以上相關認購權證進行布局。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。