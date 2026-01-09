宏捷科 兩檔帶勁

經濟日報／ 記者崔馨方整理

宏捷科（8086）去年12月營收4.23億元，攀17個月來高點，月增0.7%，年增65.2%。法人認為，在手機、車用光通訊等應用多元產品線同步挹注下，宏捷科營運動能持續改善，基本面展望正向。

法人指出，由於受季節性因素影響，預估2026年第1季營收將季減約15%。不過在應用面部分，手機業務受惠新切入旗艦機種及韓系中階機型，後續銷量提升有助於營收動能延續；車用VCSEL（垂直共振腔面射型雷射）應用於光通訊領域的需求則持續增加，成為另一項成長動能。

權證發行商建議，可挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數150天以上相關認購權證進行布局。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

營收 權證 光通訊

延伸閱讀

鴻海、華通 權證押逾60天

奇鋐、雙鴻 權證四檔帶勁

全民權證／貿聯 兩檔閃金光

全民權證／聯電 選逾四個月

相關新聞

保瑞、美時 瞄準90天

台股近期創高後維持高檔震盪，觀察盤面動向，昨（8）日部分資金流入生技股，顯示在高檔時市場情緒趨向保守，帶動保瑞（6472...

緯穎、奇鋐 四檔放電

展望台灣ODM與品牌廠未來三個月表現，法人指出儘管傳統季節性需求趨緩，但在AI基礎建設持續推進，仍可望支撐月營收動能，並...

漢唐 選逾五個月

漢唐（2404）受惠台積電高雄廠，新竹寶山廠無塵室、機電完工認列，規模約320億元的AZ P2無塵室也將於年底完工，20...

宏捷科 兩檔帶勁

宏捷科（8086）去年12月營收4.23億元，攀17個月來高點，月增0.7%，年增65.2%。法人認為，在手機、車用光通...

均華 挑價內外10%

均華（6640）受惠台積電與封測客戶持續擴展先進封裝產能。法人指出，均華在晶片挑揀機台灣市占率居冠，具備寡占優勢，新一代...

最牛一輪／新日興拉風 國泰57靚

新日興（3376）受惠蘋果首款折疊iPhone即將面市，營運將顯著成長。法人指出，目前折疊機進度如期，預期今年第4季推出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。