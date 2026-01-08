凌巨去年11月 EPS 0.13元 友達-0.1元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

面板族群近來股價翻揚，友達（2409）、凌巨（8105）及彩晶昨（8）日均應主管機關要求，公布去年11月或12月自結財務數字。凌巨11月每股純益0.13元；友達11月每股虧損0.1元，彩晶12月每股虧損0.13元。

友達自結去年11月稅後淨損7.27億元，該公司近期股價一度連七漲，今年元月7日衝上波段高點16.7元，累計七個交易日漲幅逾46.4%，昨天回檔修正，下跌1.05元，成交量超過93.96萬張，收15.65元。

彩晶自結去年12月稅後淨損3.72億元，該公司股價已連漲八天，昨天爆量衝上漲停板11.65元收市，漲1.05元，成交量逾28萬張，近八個交易日漲幅逾59%。

凌巨自結去年11月稅後純益5,700萬元，年增107.7%，昨天股價收黑，並爆出超過5萬張大量，終場下跌1元，收14元。

凌巨 彩晶

延伸閱讀

三大原因 國銀中小企業放款11月創十年來單月次低水準

外資賣超298億 賣超華邦電3.5萬張最多、但大買這三檔

電視面板1月全面調漲 群創、友達股價攻漲停

台股攻上3萬點「面板三喵變三雄」？他點名這大廠：其實沒利多

相關新聞

保瑞、美時 瞄準90天

台股近期創高後維持高檔震盪，觀察盤面動向，昨（8）日部分資金流入生技股，顯示在高檔時市場情緒趨向保守，帶動保瑞（6472...

緯穎、奇鋐 四檔放電

展望台灣ODM與品牌廠未來三個月表現，法人指出儘管傳統季節性需求趨緩，但在AI基礎建設持續推進，仍可望支撐月營收動能，並...

漢唐 選逾五個月

漢唐（2404）受惠台積電高雄廠，新竹寶山廠無塵室、機電完工認列，規模約320億元的AZ P2無塵室也將於年底完工，20...

宏捷科 兩檔帶勁

宏捷科（8086）去年12月營收4.23億元，攀17個月來高點，月增0.7%，年增65.2%。法人認為，在手機、車用光通...

均華 挑價內外10%

均華（6640）受惠台積電與封測客戶持續擴展先進封裝產能。法人指出，均華在晶片挑揀機台灣市占率居冠，具備寡占優勢，新一代...

最牛一輪／新日興拉風 國泰57靚

新日興（3376）受惠蘋果首款折疊iPhone即將面市，營運將顯著成長。法人指出，目前折疊機進度如期，預期今年第4季推出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。