凌巨去年11月 EPS 0.13元 友達-0.1元

面板族群近來股價翻揚，友達（2409）、凌巨（8105）及彩晶昨（8）日均應主管機關要求，公布去年11月或12月自結財務數字。凌巨11月每股純益0.13元；友達11月每股虧損0.1元，彩晶12月每股虧損0.13元。

友達自結去年11月稅後淨損7.27億元，該公司近期股價一度連七漲，今年元月7日衝上波段高點16.7元，累計七個交易日漲幅逾46.4%，昨天回檔修正，下跌1.05元，成交量超過93.96萬張，收15.65元。

彩晶自結去年12月稅後淨損3.72億元，該公司股價已連漲八天，昨天爆量衝上漲停板11.65元收市，漲1.05元，成交量逾28萬張，近八個交易日漲幅逾59%。

凌巨自結去年11月稅後純益5,700萬元，年增107.7%，昨天股價收黑，並爆出超過5萬張大量，終場下跌1元，收14元。