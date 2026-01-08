至上去年12月合併營收月增7% 志聖增3%
半導體通路商至上（8112）昨（8）日公布去年12月合併營收273.02億元，連續兩個月創新高，月增7.6％，年增32.2％；去年第4季合併營收703.33億元，季增31.4％，年增38.8％；去年合併營收2,265.28億元，年減4.4％。
法人看好，隨著記憶體缺貨大漲價態勢延續，至上今年業績將回到成長軌道，獲利更有望爆發。
PCB半導體設備商志聖（2467）昨（8）日公布去年12月營收6.04億元，月增3%，年增39.2%；去年第4季與全年則都是創新高。
志聖去年第4季營收17.47億元，季增13.7%，年增30.8%；去年全年營收61.02億元，年增26.6%。
志聖日前獲頒台積電最新2025年優良供應商，法人看好，志聖隨半導體客戶群成長，2025年營收有望創新高，2026年將連續挑戰新高紀錄。
