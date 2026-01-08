綠界揪伴 搶流量變現商機

第三方支付大廠綠界（6763）昨（8）日宣布，攜手一卡通iPASS MONEY、街口支付、Pi拍錢包等三大支付平台及開店平台SHOPLINE，共同籌組「Cashback 跨流量返利聯盟」，打造「CashBack返多多平台」，搶攻支付業者掌握的流量變現商機。

CashBack返多多平台以跨支付及跨通路的合作模式，建立全新的數位返利生態圈，為商家與消費者創造可衡量、可持續的連結價值，能讓商家與消費者達到雙贏。

在使用模式上，CashBack返多多並不成立獨立平台，而是用戶直接於iPASS MONEY、街口支付、Pi拍錢包等電子支付App內增加Cashback返多多項目，點入後可看見各家品牌商品與優惠，再導流至商家官網完成消費；商家藉由返利機制，觸及具高度消費意圖的用戶，擺脫高度仰賴大型電商平台或高額媒體投放的限制，逐步累積自有會員與品牌資產。

CashBack返多多平台為綠界旗下綠界大數據負責開發與營運，結合母公司龐大的商家基礎與交易數據能量，讓平台成為實際支持品牌商家成長的數位基礎建設。