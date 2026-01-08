綠界揪伴 搶流量變現商機
第三方支付大廠綠界（6763）昨（8）日宣布，攜手一卡通iPASS MONEY、街口支付、Pi拍錢包等三大支付平台及開店平台SHOPLINE，共同籌組「Cashback 跨流量返利聯盟」，打造「CashBack返多多平台」，搶攻支付業者掌握的流量變現商機。
CashBack返多多平台以跨支付及跨通路的合作模式，建立全新的數位返利生態圈，為商家與消費者創造可衡量、可持續的連結價值，能讓商家與消費者達到雙贏。
在使用模式上，CashBack返多多並不成立獨立平台，而是用戶直接於iPASS MONEY、街口支付、Pi拍錢包等電子支付App內增加Cashback返多多項目，點入後可看見各家品牌商品與優惠，再導流至商家官網完成消費；商家藉由返利機制，觸及具高度消費意圖的用戶，擺脫高度仰賴大型電商平台或高額媒體投放的限制，逐步累積自有會員與品牌資產。
CashBack返多多平台為綠界旗下綠界大數據負責開發與營運，結合母公司龐大的商家基礎與交易數據能量，讓平台成為實際支持品牌商家成長的數位基礎建設。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言