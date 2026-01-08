台達電衝電池能源管理

台達電（2308）衝刺電池能源管理布局，昨（8）日與固態電池廠輝能科技簽署合作備忘錄，將結合輝能科技固態電池技術與台達電的電源管理核心專長，合作開發次世代電池能源管理系統，並規劃延伸至次世代電池多元應用領域，拓展能源應用與智慧移動市場商機。

根據協議，本次合作將分為兩階段：第一階段以輝能現有標準規格電芯為基礎，為未來特定應用設計48V電池模組；第二階段將聚焦雙方共同開發、針對次世代電池應用所設計的原型電池系統，持續深化技術整合與創新。

台達電池動力管理新事業發展部總經理黃士一表示，固態電池技術的發展，正成為全球能源轉型重要推力，本次合作結合台達電在「高功能安全設計BMS（電池管理系統）」的系統整合經驗，以及輝能在固態電池材料與製程上的技術優勢，可望整體提升固態電池的安全性、運作效率與量產可行性等，同時加速「高功能安全設計BMS」在多元市場導入與落地。

輝能創辦人兼執行長楊思枬表示，傳統鋰電池存在熱失控與燃燒風險，而輝能的固態電池，以獨特的內建ASM （Active Safety Mechanism）主動安全機制的超流體化全無機固態電解質，從根本上解決這些安全疑慮。

此外，輝能超流體化全無機固態鋰陶瓷電池經SGS驗證，具備超越傳統液態電池五至六倍的快充表現，使應用產品能迅速完成充電並再次投入使用，有效提升其產品周轉率、機動性與靈活度。

輝能看好，此次與台達電合作，不僅將電池結合台達電的電源管理核心能力，以提供客戶更安全、高效率、節能的次世代電源整合系統，更進一步導入次世代電池相關應用領域。