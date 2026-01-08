台達電子公司處分泰達電股權

台達電（2308）昨（8）日代子公司DIH公告，處分泰達電股權約5,120萬股，每單位171泰銖，交易總金額約87.55億泰銖（約新台幣93億元），主要為充實現有業務及未來拓展營運資金所需。

台達電表示，此次交易屬於非控制權益持有的權益比例變動，按照國際財務報導準則公報規定，非控制權益調整的金額與交易價格差額，將帳列於合併財報資本公積項目之下。

台達電及子公司DIH、DEI（新加坡）原本合計持有泰達電逾六成股權，泰達電主要業務包括交換式電源供應器、電源系統及汽車電子等，業務據點橫跨東南亞、印度、歐洲及澳洲等地，主要生產基地則位於泰國、印度及斯洛伐克，是台達電旗下獲利金雞母之一。

台達電持續擴大全球布局，泰國是主要重心。因應AI需求強勁，台達電持續擴大泰國、美國、中國大陸、台灣等地產能。法人估，台達電2025年資本支出將衝上400億元，年增近兩成。