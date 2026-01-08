神達營收 寫最旺12月

神達（3706）受惠AI伺服器業務接單暢旺，昨（8）日公布去年12月營收衝上105.53億元，月增34.92%，年增25.5%，單月業績重返百億元大關，為史上最旺的12月，並且是歷來單月營收次高，推升去年第4季及2025全年營收雙創新高，年度營收首度突破千億元大關。

神達表示，去年12月營收成長，主要反映超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶需求強勁維持不墜。另外，車用電子、智慧物聯及智慧車載資通訊產品出貨也延續成長動能。

神達去年第4季營收305.26億元，季增23.28%、年增30.19%，單季業績首季突破300億元大關，創單季新高。

在伺服器業務帶動下，神達去年營運強勢成長，加上旗下神數亦穩步向上，帶動神達2025全年營收衝上1,055.77億元，年增72.06%，年度營收首度突破千億元大關，創新高。

展望後市，神達總經理何繼武先前表示，2026年全球經濟依然有很多挑戰與不確定性，除了地緣政治影響之外，全球經濟成長率預計也不會太好，加上很多國家的債務問題，儘管如此，神達依然有完整策略方向因應，看好今年持續成長「應該不會有問題」。

法人預估，神達在新客戶及既有客戶需求暢旺帶動下，加上台灣竹南廠、越南廠陸續開始貢獻業績，今年又有美國新產能開出，預估2026年營收年增高雙位數百分比，推升年度業績有望續創新高，本業獲利亦將登頂。

因應AI伺服器訂單，神達近年持續在北美擴產，去年12月底公告子公司MiTAC Information Systems Corp.取得美國加州三棟建物，成為神達北美第五個生產據點。

神達在美國本土除了自有廠房外，尚有兩處租借的工廠，在墨西哥也有據點，美國加州新建物將是北美第五處生產據點。

製造方面，神達主要聚焦亞太區及北美市場，美國廠擴建新產能預計2026年第2季到第3季陸續啟用，並同步擴張墨西哥營運，形成跨據點的區域生產網絡。