保瑞、美時 瞄準90天

台股近期創高後維持高檔震盪，觀察盤面動向，昨（8）日部分資金流入生技股，顯示在高檔時市場情緒趨向保守，帶動保瑞（6472）、美時（1795）等個股表現，發行券商建議，對於相關題材個股偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

保瑞宣布子公司保盛原始開發並授權的產品美適亞，已由中國生技大廠長春高新技術產業集團旗下控股子公司長春金賽藥業取得中國大陸、香港、澳門及新加坡的獨家經銷權與上市許可持有人資格。該產品正式納入中國醫保目錄，市場滲透率可望加速放大。

法人指出，展望2026年，保瑞馬里蘭州針劑廠產量已超越去年，Flex Pro新產線的客戶也已投產，竹南廠新增的液體膠囊生產線預計第1季投產，帶動CDMO業務成長。且預估第2季在美國上市多發性硬化症學名藥Cladribine，該產品毛利率估計達80%，有利產品組合優化。

美時亞洲市場維持強勁動能，主要受到東南亞市場的推動。成熟市場如台灣與南韓也保持穩健表現。公司去年前三季合併營收142.48億元、年增1%，2025年向全球遞交62項藥證申請，獲得67項市場核准，成功上市127項品項。

美時營運表現穩健，2026年併入Alvogen US後，營運規模立即大幅增加，更強化美時在美國市場的布局，不僅銷售及研發產品線更多元，也掌握美國銷售通路及在地生產基地，未來在自主產品開發及授權合作上更具彈性，將專注於505(b)2 新藥、困難學名藥開發。權證發行商建議，可選價外20%至價內10%、有效天期逾90天的商品介入。