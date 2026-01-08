閎康去年12月營收月增2% 汎銓增3%

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

半導體材料分析實驗室營收公布，閎康（3587）昨（8）日公布去年12月營收5.01億元，月增2.7%，年增10.7%，去年全年營收55.45億元，年增8.5%創新高。汎銓去年12月營收2.13億元，月增3.1％、年增22.1％，連二月創高，去年全年營收21.8億元，年增10.8％，也創高。

閎康主要成長動能來自雲端服務供應商（CSP）加速自製ASIC，以及先進製程開發所帶動的材料分析（MA）與故障分析（FA）測試需求。去年第4季營收14.72億元，季增0.8%，年增14.1%，也創單季新高。

汎銓去年第4季合併營收5.92億元，季增2.7％、年增17.5％，也創單季新高。汎銓說明，12月營收續創新高，主要受惠客戶積極投入先進製程、先進封裝次世代技術需求強勁，推升半導體、AI相關客戶委案需求暢旺，帶動材料分析、矽光子／AI檢測分析業務表現，還有中國大陸、美國及日本等營運據點的委案收入貢獻放大。

營收 半導體

