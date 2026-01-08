瑞昱去年12月合併營收月減6% 原相增2%

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計大廠瑞昱（2379）與原相、矽統昨（8）日公布去年12月業績。瑞昱呈現小幅月減，原相與矽統則小幅月增，三家業者去年全年業績都衝上歷史新高。

瑞昱去年12月合併營收83.32億元，月減6.1%、年減3.9%，是近22個月低點；去年第4季合併營收262.78億元，季減10.8%、年減0.2%，為近七季低點；去年全年合併營收1,227.06億元，年增8.2%，創歷史新高，首度飛越1,200億元大關。

原相去年12月合併營收7.9億元，月增2.8%、年增0.4%，是近八個月高點；去年第4季合併營收22.86億元，季增3.4%、年減0.7%，是近三季高點；去年全年合併營收91.27億元，年增9.1%創高。

矽統去年12月合併營收2.55億元，月增5.5%、年增1.59倍，為歷年同期新高；去年第4季合併營收8.21億元，季減8.1%、年增86%，是單季歷史次高；去年全年合併營收28.21億元，年增2.81倍，是歷史新高。

營收 歷史

