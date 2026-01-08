擷發科 AI 點火 營運衝

經濟日報／ 特派記者蘇嘉維／拉斯維加斯8日電
擷發科董事長楊健盟。特派記者蘇嘉維／攝影
擷發科董事長楊健盟。特派記者蘇嘉維／攝影

ASICAI解決方案供應商擷發科（7796）今年在AIVO的AI軟體解決方案成功拿下智慧交通、無人機及科技大廠等客戶大單，加上ASIC相關業務加持。董事長楊健盟對於擷發科今年營運抱持正面樂觀看法。

擷發科今年以AI解決方案及ASIC等產品參展2026美國CES展，且取得戰果。楊健盟說，擷發科在去年AI領域取得重大進展後，今年持續在AI領域強化布局，此次已在展中吸引到海外客戶商機，預期新訂單今年及明年將有機會陸續貢獻業績成長動能。

楊健盟指出，去年在AI領域業績比重並不是非常顯著，預期今年有機會完全顯現出來，其中將以AI軟體及ASIC等相關AI業績成長動能特別明顯。其中，在無人機、智慧交通及智慧工廠領域有機會率先貢獻，包含台灣、歐美等客戶都已經確定導入。

楊健盟表示，公司開發的AIVO軟體在無人機領域先前就獲得國外客戶讚賞，當中關鍵在於無人機在追蹤移動中的物體時，可不受隧道或樹枝等遮蔽物干擾，且不會因遮蔽物時間長短而影響追蹤目標，這也是擷發科能快速獲得客戶青睞的主要原因。

回顧過去一年耕耘AI領域，楊健盟表示，先前花很大心力在AI產品開發，近幾年開發出的高度精準辨識的AIVO軟體，今年有機會陸續開始展示成果，下半年營運動能將有望更加明顯，因此對於今年整體產品出貨表現抱持正面樂觀看待。

擷發科去年營運表現受到美國對其他國家關稅，影響客戶在ASIC領域的投片速度及力道，甚至部分客戶早在去年就規劃將訂單延後至今年量產，造成去年業績表現相對疲弱。不過，法人看好，擷發科今年在AI相關軟硬體產品出貨同步爆發成長推動下，全年營運表現有望出現顯著成長動能。

AI ASIC 無人機

延伸閱讀

雲端服務供應商自研AI晶片加速 帶動閎康AI檢測商機

擷發科 AI 布局展成果 董座正面看今年營運

雷虎搶美國無人載具商機

奇鋐去年12月營收同期最旺

相關新聞

保瑞、美時 瞄準90天

台股近期創高後維持高檔震盪，觀察盤面動向，昨（8）日部分資金流入生技股，顯示在高檔時市場情緒趨向保守，帶動保瑞（6472...

緯穎、奇鋐 四檔放電

展望台灣ODM與品牌廠未來三個月表現，法人指出儘管傳統季節性需求趨緩，但在AI基礎建設持續推進，仍可望支撐月營收動能，並...

漢唐 選逾五個月

漢唐（2404）受惠台積電高雄廠，新竹寶山廠無塵室、機電完工認列，規模約320億元的AZ P2無塵室也將於年底完工，20...

宏捷科 兩檔帶勁

宏捷科（8086）去年12月營收4.23億元，攀17個月來高點，月增0.7%，年增65.2%。法人認為，在手機、車用光通...

均華 挑價內外10%

均華（6640）受惠台積電與封測客戶持續擴展先進封裝產能。法人指出，均華在晶片挑揀機台灣市占率居冠，具備寡占優勢，新一代...

最牛一輪／新日興拉風 國泰57靚

新日興（3376）受惠蘋果首款折疊iPhone即將面市，營運將顯著成長。法人指出，目前折疊機進度如期，預期今年第4季推出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。