法人連買股 短多關注

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股短線衝上歷史新高後，面臨獲利了結壓力，行情恐震盪加劇。投資專家指出，指數空間拉開後，個股表現空間加大，華新（1605）、國巨*等法人連續買超強勢股，具指標意義及籌碼優勢，後市可望領漲抗跌，吸引短多關注。

綜合統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥、第一金投顧董事長黃詣庭等看法，美股氛圍轉趨樂觀，加上台積電法說可望釋出正面訊息等利多簇擁，有利延續元月資金行情。

篩選外資或投信至少連續買超三日、累計買超逾5,000張，且近五日股價表現相對強勢個股，除緯創、國巨*、華邦電、晶豪科、威剛、鈺創、精材、億光、穩懋、昇陽半導體等電子股，華新、長興、裕民、國產、新興等傳產股外，還有凱基金等金融股。

大型本國投顧分析，美國最新製造業PMI降至47.9，強化降息預期，後續關注服務業與就業數據是否接續爆冷，以確認降息空間是否擴大，另市場亦正權衡新任聯準會主席候選人立場傾向。

董事長 降息 國巨

延伸閱讀

若台灣有事 蔡明彥：中俄軍事合作增加區域複雜度

蔡明彥：今年已與45國情報首長召開近100次雙邊會談

台海及周邊情勢評估 蔡明彥：透過國際情報交流發展緊密戰略合作

網爆台荷交流情報戰大挫敗 官員：國防部不顧體制是導火線

相關新聞

保瑞、美時 瞄準90天

台股近期創高後維持高檔震盪，觀察盤面動向，昨（8）日部分資金流入生技股，顯示在高檔時市場情緒趨向保守，帶動保瑞（6472...

緯穎、奇鋐 四檔放電

展望台灣ODM與品牌廠未來三個月表現，法人指出儘管傳統季節性需求趨緩，但在AI基礎建設持續推進，仍可望支撐月營收動能，並...

漢唐 選逾五個月

漢唐（2404）受惠台積電高雄廠，新竹寶山廠無塵室、機電完工認列，規模約320億元的AZ P2無塵室也將於年底完工，20...

宏捷科 兩檔帶勁

宏捷科（8086）去年12月營收4.23億元，攀17個月來高點，月增0.7%，年增65.2%。法人認為，在手機、車用光通...

均華 挑價內外10%

均華（6640）受惠台積電與封測客戶持續擴展先進封裝產能。法人指出，均華在晶片挑揀機台灣市占率居冠，具備寡占優勢，新一代...

最牛一輪／新日興拉風 國泰57靚

新日興（3376）受惠蘋果首款折疊iPhone即將面市，營運將顯著成長。法人指出，目前折疊機進度如期，預期今年第4季推出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。