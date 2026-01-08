就市論勢／先進製程、HVDC 聚焦

盤勢分析

美聯準會維持降息方向，點陣圖顯示2026~2027年各降息1碼，但後續降息速度將放緩。不過聯準會宣布從去年12月開始每月購買400億美元短債，可能連買四個月以回補下降的存準金，整體仍處於資金面寬鬆狀態不變。

展望後市，2026年初在台積電（2330）1月中的法說會、CES展覽題材、加上外資回流等加持，台股有機會持續走高。惟融資水位偏高，需留意高檔震盪幅度可能較大風險。但以中長線來看，AI伺服器投資加速，目前觀察供應鏈營收與獲利仍處上修階段，非AI也緩步復甦，整體企業獲利持續向上，盤勢仍處於多頭格局。

投資建議

投資焦點聚焦AI相關供應鏈，包括2026年產業成長趨勢明確、且新技術新規格發展初期滲透率仍低的產業鏈，如先進製程、HVDC（高壓直流）、800G交換器等；以及產業進入漲價循環的記憶體、PCB上游材料等。投資人可把握逢低布局機會，或透過定期定額方式參與產業成長契機。