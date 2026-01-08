就市論勢／先進製程、HVDC 聚焦

經濟日報／ 陳釧瑤（統一奔騰基金經理人）

盤勢分析

美聯準會維持降息方向，點陣圖顯示2026~2027年各降息1碼，但後續降息速度將放緩。不過聯準會宣布從去年12月開始每月購買400億美元短債，可能連買四個月以回補下降的存準金，整體仍處於資金面寬鬆狀態不變。

展望後市，2026年初在台積電（2330）1月中的法說會、CES展覽題材、加上外資回流等加持，台股有機會持續走高。惟融資水位偏高，需留意高檔震盪幅度可能較大風險。但以中長線來看，AI伺服器投資加速，目前觀察供應鏈營收與獲利仍處上修階段，非AI也緩步復甦，整體企業獲利持續向上，盤勢仍處於多頭格局。

投資建議

　

投資焦點聚焦AI相關供應鏈，包括2026年產業成長趨勢明確、且新技術新規格發展初期滲透率仍低的產業鏈，如先進製程、HVDC（高壓直流）、800G交換器等；以及產業進入漲價循環的記憶體、PCB上游材料等。投資人可把握逢低布局機會，或透過定期定額方式參與產業成長契機。

降息 AI

延伸閱讀

聯準會主席新任人選將揭曉 法人解析「美非投等債」有看頭

先進製程關鍵材料需求升溫 宇川精材13日登興櫃

雲端服務供應商自研AI晶片加速 帶動閎康AI檢測商機

人形機器人商機 PCB 族群搶進 運動系統用量最大

相關新聞

保瑞、美時 瞄準90天

台股近期創高後維持高檔震盪，觀察盤面動向，昨（8）日部分資金流入生技股，顯示在高檔時市場情緒趨向保守，帶動保瑞（6472...

緯穎、奇鋐 四檔放電

展望台灣ODM與品牌廠未來三個月表現，法人指出儘管傳統季節性需求趨緩，但在AI基礎建設持續推進，仍可望支撐月營收動能，並...

漢唐 選逾五個月

漢唐（2404）受惠台積電高雄廠，新竹寶山廠無塵室、機電完工認列，規模約320億元的AZ P2無塵室也將於年底完工，20...

宏捷科 兩檔帶勁

宏捷科（8086）去年12月營收4.23億元，攀17個月來高點，月增0.7%，年增65.2%。法人認為，在手機、車用光通...

均華 挑價內外10%

均華（6640）受惠台積電與封測客戶持續擴展先進封裝產能。法人指出，均華在晶片挑揀機台灣市占率居冠，具備寡占優勢，新一代...

最牛一輪／新日興拉風 國泰57靚

新日興（3376）受惠蘋果首款折疊iPhone即將面市，營運將顯著成長。法人指出，目前折疊機進度如期，預期今年第4季推出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。