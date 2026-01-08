鴻海、廣達、緯創 出貨熱

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

摩根士丹利（大摩）於最新「資料中心市場透視」報告指出，在GB300量產下，預估今年GB系列伺服器貨量可達7萬櫃。台系供應鏈中，大摩看好鴻海（2317）、廣達、緯創等三家，都給予「優於大盤」評級。

大摩預估，去年第3季全球ODM伺服器直接出貨183萬台，季減4%、年增37%，占全球伺服器出貨量的43.5%，雖第3季出貨量季減，但由於通用與AI伺服器持續成長，出貨金額逆勢季增2%。

大摩指出，GB200去年第4季持續出貨，在加入GB300後，預期2025、2026年GB系列伺服器出貨量將分別達到約2.73萬與7萬台以上。

在去年第3季，整體ODM直接出貨伺服器金額達668億美元，季增2%、年增111%，其中主因AI伺服器持續出貨，成為帶動金額成長的主要驅動力。值得關注的是伺服器平均售價（ASP）季增7%、年增54%，已是連續六季呈現季成長。

目前以市占率來看，第3季以英業達的24.6%最高，其次是緯穎的20.4%、鴻海的18.4%、廣達的17.7%。

若以出貨量觀察，去年第3季ODM廠出貨量季增率表現不一，其中以神達季增45%最高，其次依序為華擎、英業達、鴻海。就出貨金額來看，多數ODM廠皆呈現成長，其中以華擎季增35%最高，其後為鴻海、神達及緯穎。

伺服器 貨量

