宏碁「老虎隊」2025年營收攻頂

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁集團子公司「老虎隊」2025年12月營收多數出爐，其中倚天酷碁-創（2432）、安碁資訊、宏碁智醫不僅12月營收創下新高紀錄，全年業績亦同步登頂；展碁國際、宏碁資訊、宏碁遊戲、海柏特、振樺電、宏碁創達全年營收亦攀上新高紀錄。

倚天酷碁受惠耶誕假期跨境電商銷售暢旺，在返單補貨效應下，帶動去年12月營收衝上4.09億元，月增40%、年增25%，單月營收創下歷史新高；累計倚天酷碁2025全年營收32.73億元，年增25.6%，亦登頂。

展望後市，倚天酷碁總經理鍾逸鈞先前指出，2026年ICT電腦周邊設備業務目標優於產業均值，生活周邊產品則是新藍海市場，公司視為第二成長曲線，預計今年將有較強勁成長，是最大的成長動能。

宏碁智醫方面，去年12月營收992.4萬元，月增118.4%、年增19.2%，創下單月歷史新高；全年營收6,005萬元，年增19.73%，亦登頂。

安碁資訊受惠資安檢測、資料中心營運不中斷服務及技術顧問等核心業務，均呈現明顯成長，帶動2025年12月營收衝上2.65億元，月增14.15%、年增14.78%，續創單月新高；安碁資訊2025全年營收24.32億元，年增13.3%，再創新高紀錄，安碁資訊全年業績已連續八年登頂。

展碁國際、宏碁資訊、宏碁遊戲、海柏特、振樺電、宏碁創達2025全年營收亦攀上新高紀錄。至於建碁去年全年業績為20年新高，智聯服務、安圖斯則交出衰退成績。

展碁國際去年12月營收26.96億元，月增3.53%、年增18.2%，為單月歷史第三高；累計2025全年營收為293億元，年增14.8%，創下歷史新高紀錄。

營收 宏碁資訊

延伸閱讀

宏碁子公司「老虎隊」2025全年營收 九家創下新高紀錄

CES題材超級熱 23檔股價攻頂

英特爾CES宣布搶進電競掌機戰場 微星、宏碁、鴻海等10業者力挺

宏碁變身ETF新寵！00918、00936同步納入…網驚：互相抬轎要噴了？

相關新聞

保瑞、美時 瞄準90天

台股近期創高後維持高檔震盪，觀察盤面動向，昨（8）日部分資金流入生技股，顯示在高檔時市場情緒趨向保守，帶動保瑞（6472...

緯穎、奇鋐 四檔放電

展望台灣ODM與品牌廠未來三個月表現，法人指出儘管傳統季節性需求趨緩，但在AI基礎建設持續推進，仍可望支撐月營收動能，並...

漢唐 選逾五個月

漢唐（2404）受惠台積電高雄廠，新竹寶山廠無塵室、機電完工認列，規模約320億元的AZ P2無塵室也將於年底完工，20...

宏捷科 兩檔帶勁

宏捷科（8086）去年12月營收4.23億元，攀17個月來高點，月增0.7%，年增65.2%。法人認為，在手機、車用光通...

均華 挑價內外10%

均華（6640）受惠台積電與封測客戶持續擴展先進封裝產能。法人指出，均華在晶片挑揀機台灣市占率居冠，具備寡占優勢，新一代...

最牛一輪／新日興拉風 國泰57靚

新日興（3376）受惠蘋果首款折疊iPhone即將面市，營運將顯著成長。法人指出，目前折疊機進度如期，預期今年第4季推出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。