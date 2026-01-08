宏碁「老虎隊」2025年營收攻頂

宏碁集團子公司「老虎隊」2025年12月營收多數出爐，其中倚天酷碁-創（2432）、安碁資訊、宏碁智醫不僅12月營收創下新高紀錄，全年業績亦同步登頂；展碁國際、宏碁資訊、宏碁遊戲、海柏特、振樺電、宏碁創達全年營收亦攀上新高紀錄。

倚天酷碁受惠耶誕假期跨境電商銷售暢旺，在返單補貨效應下，帶動去年12月營收衝上4.09億元，月增40%、年增25%，單月營收創下歷史新高；累計倚天酷碁2025全年營收32.73億元，年增25.6%，亦登頂。

展望後市，倚天酷碁總經理鍾逸鈞先前指出，2026年ICT電腦周邊設備業務目標優於產業均值，生活周邊產品則是新藍海市場，公司視為第二成長曲線，預計今年將有較強勁成長，是最大的成長動能。

宏碁智醫方面，去年12月營收992.4萬元，月增118.4%、年增19.2%，創下單月歷史新高；全年營收6,005萬元，年增19.73%，亦登頂。

安碁資訊受惠資安檢測、資料中心營運不中斷服務及技術顧問等核心業務，均呈現明顯成長，帶動2025年12月營收衝上2.65億元，月增14.15%、年增14.78%，續創單月新高；安碁資訊2025全年營收24.32億元，年增13.3%，再創新高紀錄，安碁資訊全年業績已連續八年登頂。

展碁國際、宏碁資訊、宏碁遊戲、海柏特、振樺電、宏碁創達2025全年營收亦攀上新高紀錄。至於建碁去年全年業績為20年新高，智聯服務、安圖斯則交出衰退成績。

展碁國際去年12月營收26.96億元，月增3.53%、年增18.2%，為單月歷史第三高；累計2025全年營收為293億元，年增14.8%，創下歷史新高紀錄。