台灣虎航四部曲 衝獲利

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

台灣虎航（6757）董事長黃世惠昨（8）日宣布2026年以「領航四部曲」為策略核心，推動品牌全面躍升，包括第三代購機的新機隊、新產品、新體驗以及新服務四部曲的全面升級，將進一步推升2026年營收、獲利向上攀升。

黃世惠說明2026年發展願景，其中第三代購機案，將引進全新A321neo機隊，並進行現有機隊的汰舊換新，新機隊每架次的座位配置可較現有A320機隊的180座增加至233座，平均每座位營運成本更較A320neo可再減少11.2%，預計至2028年全機隊平均機齡為3.1年，預期可藉每架次的載運人次提升降低成本並強化營運效率。

台灣虎航多樣化新產品，包含第1季將推出專為虎迷量身打造的會員訂閱制「Team Tiger」，依照會員每季、雙月甚至每月不同的搭乘頻率，可以月付方式即有機會輕鬆擁有免費來回機票，另依不同方案可享優先報到、優先登機、優先行李等尊榮禮遇。第2季將再推出「tigertel虎加酒」服務，結合AI智能規劃行程，量身打造全方位旅遊規畫體驗。

