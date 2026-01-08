邦特2026年成長力道轉強

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

邦特生技（4107）斥資16億元打造的宜蘭科學園區的宜科新廠昨（8）日開幕，董事長李明宗表示，新廠將提供充足的生產能量，並預留了下階段的發展空間，今年營運將勝去年。總經理林進隆指出，新產能助力將推升今年營運成長力道開始轉強，預期明年業績將有明顯成長。

林進隆指出，宜科新廠亦肩負承接高毛利ODM訂單的策略任務，並保留二期擴廠空間。公司規劃，當新廠產能利用率達約六成時，估計在五年內將啟動二期建廠計畫。法人估計，宜科新廠全面發揮後，整體產值可望達40至50億元，約為現有舊廠的三至四倍，將為邦特後續成長奠定穩固基礎。

李明宗表示，宜科新廠的落成不僅是為了擴大產能，更是公司成立三十多年來發展成果的重要里程碑。他強調，企業能夠長期成功，關鍵在於與眾不同的競爭定位、穩健的公司文化，以及清楚而聚焦的產品策略。即使面臨國內外市場競爭加劇，特別是來自中國大陸廠商的壓力，邦特近年仍維持穩定獲利表現，每股純益持續站穩6至7元水準，展現營運韌性。

林進隆表示，邦特是國內少數能以自有品牌行銷全球的醫材廠，產品外銷比重高達八成，服務全球逾700家客戶，產品線橫跨各式醫療零組件，具備「一站式服務」的競爭優勢。

林進

延伸閱讀

國5宜蘭雪隧路5車連環撞 車頭擠壓扭曲變形3人受傷送醫

國民黨中央1月16日協調宜蘭縣長人選 鄭麗文親曝勝選3條件

其他鄉鎮要求分焚化爐回饋金！宜蘭五結在地人怒喊「垃圾都別進來」

黑潮正值「大流水」流速快 漁民研判F-16飛官恐北漂至宜蘭

相關新聞

保瑞、美時 瞄準90天

台股近期創高後維持高檔震盪，觀察盤面動向，昨（8）日部分資金流入生技股，顯示在高檔時市場情緒趨向保守，帶動保瑞（6472...

緯穎、奇鋐 四檔放電

展望台灣ODM與品牌廠未來三個月表現，法人指出儘管傳統季節性需求趨緩，但在AI基礎建設持續推進，仍可望支撐月營收動能，並...

漢唐 選逾五個月

漢唐（2404）受惠台積電高雄廠，新竹寶山廠無塵室、機電完工認列，規模約320億元的AZ P2無塵室也將於年底完工，20...

宏捷科 兩檔帶勁

宏捷科（8086）去年12月營收4.23億元，攀17個月來高點，月增0.7%，年增65.2%。法人認為，在手機、車用光通...

均華 挑價內外10%

均華（6640）受惠台積電與封測客戶持續擴展先進封裝產能。法人指出，均華在晶片挑揀機台灣市占率居冠，具備寡占優勢，新一代...

最牛一輪／新日興拉風 國泰57靚

新日興（3376）受惠蘋果首款折疊iPhone即將面市，營運將顯著成長。法人指出，目前折疊機進度如期，預期今年第4季推出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。