華新營收／2025年1742億元 年減2.7%

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華新（1605）8日公告，12月營收155.17億元，年增13.62%；2025年營收1742.72億元，年減2.75%。

華新去年受到中國大陸不銹鋼市場景氣疲軟、關稅戰、鎳市場供過於求等影響，全年營收衰退，不過今年可望轉入佳境，尤其是近期鎳價衝上每噸1.8萬美元，銅價站上每噸1.3萬美元，華新可望雙重受惠。

不銹鋼事業方面，華新今年元月盤價大漲，300系調漲每公噸4,000元。華新表示，鎳價觸底反彈以及新台幣匯率續貶，對不銹鋼市場行情形成支撐。而美國聯準會延續降息趨勢，啟動短期購債的寬鬆政策，有助改善市場資金環境；大陸預計自2026年1月起實施鋼品出口許可證管理制度，也可望減緩供給壓力、帶動需求回溫。

此外，華新不銹鋼事業也轉型升級，以「冷精棒」全新品牌「奇沃Steeval™」切入AI。華新指出，液冷散熱系統中的關鍵零組件為快接頭，而華新的冷精棒主要就是用在快接頭上，以GB300的機櫃為例，可用到276個快接頭，而在AI科技帶動下，未來這一塊成長速度會相當快，有望逐漸放量。

電線電纜事業上，除了持續受惠台電強韌電網計畫，華新瞄準國家能源轉型計畫，打造全台首座海纜廠，預計2026年取得認證，2027年底開始量產，最快預計2028年可看到營收貢獻。

營收 市場 不銹鋼

